Salzburger Ex-Ehemann nach jahrelangem Cyber-Stalking verurteilt

Ein 70-jähriger Salzburger wurde wegen Cyber-Stalkings seiner Ex-Frau verurteilt. Über ein Jahrzehnt hinweg verfolgte er die Frau online, beleidigte sie und verbreitete Unwahrheiten. Das Opfer erlitt gesundheitliche Folgen, ein absolutes Kontaktverbot wurde verhängt.

Ein Salzburger im Alter von 70 Jahren hat über mehr als ein Jahrzehnt seine Ex-Ehefrau virtuell verfolgt und dabei systematisch Cyber-Stalking betrieben. Der Angeklagte, der sich 2009 von seiner damaligen Ehefrau scheiden ließ, setzte seine Belästigung jedoch bis ins Jahr 2026 fort.

Auf zahlreichen Online-Plattformen veröffentlichte er Postings, in denen er die Frau beleidigte und unwahre Behauptungen über sie verbreitete. Zudem verschickte er E-Mails an verschiedene Behörden sowie an seine Kirchengemeinschaft, um das Opfer gezielt schlecht darzustellen und zu diskreditieren. Der Prozess am Landesgericht offenbarte das Ausmaß der Taten und deren gravierende Folgen für das Opfer. Der Opfer-Anwalt Bernhard Loimer schilderte vor Gericht, dass die Frau durch die jahrelange psychische Belastung körperlich und mental stark mitgenommen sei.

"Sie ist wirklich fertig", betonte Loimer und ergänzte, dass sich bei seiner Mandantin aufgrund des Stalkings sogar eine Erkrankung entwickelt habe. Die Richterin erteilte dem Angeklagten nach dessen Teilgeständnis eine klare Weisung: "Lassen Sie die Frau in Ruhe.

" Zudem verurteilte sie ihn - in einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung - zu drei Monaten bedingter Haft. Parallel dazu wurde ein absolutes Kontaktverbot angeordnet, das den Schutz des Opfers gewährleisten soll. Der Vorwurf des Cyber-Stalkings ist seit 2016 im österreichischen Strafgesetzbuch unter Paragraph 107c verankert und umfasst das beharrliche Verfolgen oder Belästigen einer Person mit Mitteln der Telekommunikation oder über Online-Plattformen.

Der Fall zeigt erneut, wie digitales Stalking das Leben der Betroffenen nachhaltig zerstören kann und welche rechtlichen Konsequenzen Täter zu erwarten haben. Der Anwalt des Opfers betonte, dass seine Mandantin nicht mehr könne und nichts mehr mit dem Täter zu tun haben wolle. Die Verhandlung macht deutlich, dass Gerichte bei solchen Delikten zunehmend strengere Maßnahmen ergreifen, um die Opfer zu schützen. Das absolute Kontaktverbot ist ein zentrales Instrument, um weitere Übergriffe zu verhindern.

Gleichzeitig wird die psychische und physische Erschöpfung des Opfers als Folge der jahrelangen Attacken dokumentiert. Die Strafe von drei Monaten bedingter Haft unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der die Justiz Cyber-Stalking behandelt.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob das Urteil nach möglichen Berufungen rechtskräftig wird. Der Täter hatte gegenüber der Richterin den Kern der Vorwürfe eingeräumt, was das Verfahren beschleunigen half. Dennoch muss das Urteil nun in der Berufungsinstanz Bestand haben, falls eine der Parteien dagegen vorgeht. Der Fall wirft auch Fragen zum Umgang mit digitalem Missbrauch auf und wie Plattformen effektiver gegen solche Taten vorgehen können.

Die jahrelange Dauer der Stalking-Handlungen zeigt, wie schwer es Opfer oft haben, aus solchen Dynamiken auszubrechen. Der Schritt zur Anzeige und die Durchsetzung eines Kontaktverbots sind daher wichtige Schutzmechanismen. Für das Opfer bedeutete die Belästigung nicht nur emotionale Qual, sondern auch gesundheitliche Beeinträchtigungen. Die vom Anwalt erwähnte Erkrankung als Folge des Stresses unterstreicht die Schwere der Tat.

Damit ist der Fall ein Beispiel für die zerstörerischen Auswirkungen von Cyber-Stalking, das längst nicht mehr nur eine juristische, sondern auch eine gesellschaftliche und gesundheitliche Herausforderung darstellt





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