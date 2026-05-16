Salzburger 49er-Segel-Duo Keanu Prettner/Jakob Flachberger in Reichweite zu Medaillen

Keanu Prettner und Jakob Flachberger, ein 49er-Segel-Duo aus Salzburg, stehen noch in Reichweite zu Medaillen vor dem Schlusstag. Vor den letzten beiden Rennen belegen sie Rang fünf und verteidigen ihren fünften Rang vom Vortag.

Auch vor dem Schlusstag liegt das Salzburger 49er-Segel- Duo Keanu Prettner / Jakob Flachberger noch in Reichweite zu den Medaillen . Vor den letzten beiden Rennen belegen die beiden Rang fünf.

Am Samstag lieferten die Salzburger im französischen Quiberon solide Leistungen und belegten bei den drei Rennen die Plätze elf, acht und zehn. Damit verteidigten sie ihren fünften Rang vom Vortag und liegen vor den beiden Medal-Races am Sonntag nur 3,5 Punkte hinter Bronze.

"Es ist sehr eng, fast alle Boote haben eine Chance auf eine Medaille", meinte Steuermann Prettner und fügte an: "Wir müssen einfach gut segeln. Wir sind in einer guten Position und wollen in das Medaillenrennen eingreifen.





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