Red Bull Salzburg gewinnt mit 2:0 gegen Ararat Armenia, während Sturm Graz trotz Pausenführung verliert. Ein verschossener Elfmeter von Karim Konate sorgt für Diskussionen im Team.

Im europäischen Vereinsfußball boten die aktuellen Spiele der österreichischen Spitzenvereine ein komplexes Bild aus sportlichem Erfolg und internen Konflikten. Red Bull Salzburg sicherte sich mit einem 2:0-Sieg gegen den armenischen Verein Ararat Armenia einen entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg in die Gruppenphase der Europa-League. Gleichzeitig musste der SK Sturm Graz eine weitere Niederlage hinnehmen und kassierte seine vierte Pflichtspielpleite in Folge, was die sportliche Lage der Steirer deutlich verschärfte.

Salzburg setzt sich souverän gegen Ararat durch

Red Bull Salzburg absolvierte am vergangenen Wochenende ein entscheidendes Heimspiel gegen Ararat Armenia, das mit einem klaren 2:0-Sieg beendet wurde. Dieser Erfolg positioniert die Salzburger in einer sehr guten Ausgangslage für die weiteren Qualifikationsrunden. Der Sieg gilt als wichtiger Baustein auf dem Weg zur Europa-League, da er die Punktebilanz im Vergleich zu den Konkurrenten festigt. Trainer Danny Röhl sah seine Mannschaft in der Summe stark, auch wenn einzelne Momente des Spiels für Aufregung sorgten.

Also read Red Bull Salzburg schlägt Ararat Armenia und hält Hoffnung auf Achtelfinal-Play-off

Konates Elfmeter-Sperre löst Diskussionen aus

Ein besonderer Vorfall ereignete sich in der Nachspielzeit, als der Spieler Karim Konate einen Strafstoß verschoss. Konate bestand trotz einer hitzigen Diskussion mit seinem Teamkollegen Bartosz Mazurek darauf, den Elfmeter selbst auszuführen. Nach dem verfehlten Schuss reagierte Mazurek fassungslos, und von den Rängen des Stadions regten sich laute Pfiffe gegen den Angreifer. Diese Reaktion der Fans sorgte für dicke Luft und eine angespannte Stimmung.

Trainer Danny Röhl griff in dieser Situation sofort ein und stellte sich schützend vor seinen Stürmer. Er betonte, dass es sich um ein internes Thema handele und die Pfiffe der Fans dem jungen Spieler nicht halfen. Röhl versicherte der vollständigen Unterstützung durch das Team, um den Druck von Karim Konate zu nehmen, der nach einer langen Verletzungspause um seine Form kämpft.

Advertisement

Auch Sky-Experte Marc Janko zeigte Solidität und Mitgefühl. Er wünschte Konate, dass dieser bald wieder in der Form sei, die man von ihm gewohnt ist. Diese Unterstützung durch Experten und Trainer soll dem Spieler helfen, die mentale Belastung durch das Verschulden im entscheidenden Moment zu verarbeiten und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

Sturm Graz verliert trotz Führung gegen Ilzer

Die Lage beim SK Sturm Graz entwickelte sich deutlich negativer. Im Wiedersehen mit den ehemaligen Meistermachern Christian Ilzer und Andreas Schicker mussten sich die Grazer mit 1:3 geschlagen geben. Nach einem Führungstreffer von Oumar Diakite in der ersten Halbzeit glaubten die Steirer bis zur 72. Minute an eine Überraschung. Die Hoffnung zerstreute sich jedoch schnell, als das Spiel außer Kontrolle geriet.

Der zunehmend unter Druck geratende Sturm-Coach Fabio Ingolitsch wollte keine Formkrise einräumen. Er charakterisierte die Situation als eine reine Ergebniskrise, betonte aber gleichzeitig die Qualität des Gegners. Ex-Trainer Ilzer lobte zwar die Performance seines ehemaligen Arbeitgebers, doch für Sturm blieb am Ende nur Frust, da die Mannschaft sich ihre Chancen nicht belohnte.

Kritik an der aktuellen Sportlichkeit

Sturm-Präsident Christian Jauk drückte seine Enttäuschung nach dem Spiel vor rund 6.500 mitgereisten Fans aus. Seine Aussage, dass man sich einfach nicht belohne, fasste die allgemeine Stimmung im Verein zusammen. Mit vier Punkten aus fünf Spielen liegen die Grazer derzeit auf Rang 31 der Tabelle und damit außerhalb der direkten Aufstiegsplätze. Diese Tabellenposition verstärkt die Sorge um den weiteren Saisonverlauf.

Advertisement

Nun wartet am kommenden Sonntag das Heimspiel gegen die WSG Tirol in der Bundesliga. Dieses Spiel ist von großer Bedeutung, um die negative Talfahrt zu stoppen. Für Red Bull Salzburg steht am 10. Dezember gegen Sparta Prag ein weiteres richtungsweisendes Heimspiel an. Ein Sieg hätte dort die Konsequenz von zehn Punkten auf dem Konto und würde die Chancen auf den Aufstieg signifikant verbessern.