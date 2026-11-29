Eine Umfrage in Salzburg zeigt die FPÖ vor der ÖVP und SPÖ. Der politische Trend destabilisiert etabliierte Verhältnisse und übt Druck auf die Bundesregierung aus.

Eine jüngste Umfrage im Land Salzburg hat für erhebliche Aufregung in der österreichischen Politik gesorgt, da sie ein deutlich verändertes Kräfteverhältnis vor der Landtagswahl im Frühjahr 2028 offenbart. Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) erreichte in der von der SPÖ in Auftrag gegebenen Erhebung durch das Meinungsforschungsinstitut Market Werte von knapp 40 Prozent, womit sie die ÖVP deutlich hinter sich lässt. Die ÖVP, die das Bundesland seit Jahrzehnten dominiert, landete bei nur 15 Prozent, während die SPÖ den zweiten Platz belegte. Diese Ergebnisse gelten als ungewohnt und markieren einen potenziellen Wendepunkt in der Salzburger Landespolitik.

Fehler bei der Datenauswertung bestärkt Trend

Die erste Reaktion auf diese drastischen Zahlen war skeptisch, da sich die SPÖ bei der Veröffentlichung verrechnet hatte und Rohdaten fälschlicherweise mit Hochrechnungen verwechselt hatte. Das Market-Institut sah sich daher veranlasst, den Auftraggeber im Nachhinein offiziell zu korrigieren. Dennoch bestätigt auch die korrigierte Datenlage einen deutlichen Trend: Selbst unter Berücksichtigung der statistischen Hochrechnung führt die FPÖ mit gut 31 Prozent gut ein Jahr vor der Wahl der ÖVP um Neo-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler um knapp zehn Prozentpunkte voraus. Dieser Abstand ist historisch ungewöhnlich, da es in Salzburg seit 1945 neben Gabriele Burgstaller nur Landeschefs der ÖVP gab.

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Wahlkampfstrategien im Bund versuchen Trend zu bremsen

Die Entwicklungen in Salzburg sind nicht isoliert zu betrachten, sondern Teil eines umfassenden politischen Umbruchs, der auch andere Bundesländer betrifft. Vorherige Umfragen zur Oberösterreich-Wahl 2027 sahen ÖVP und FPÖ auf einem Niveau, und in Tirol, wo ebenfalls im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt wird, zeigt eine Studie des IFDD im Auftrag der FPÖ ein offenes Rennen um Platz eins im schwarzen Kernland an. Angesichts dieser Lage übt der Trend massiv Druck auf die Regierungsparteien im Bund aus. Insidern zufolge arbeiten Koalitionsspitze und Strategie-Teams an Maßnahmen, um diesen Aufschwung der Freiheitlichen einzudämmen oder zumindest aufzuhalten.

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Personaldebatten in der SPÖ und ÖVP

Ein zentrales Element der strategischen Überlegungen ist der Wechsel an der Spitze der SPÖ, bei dem Andreas Babler zum Jahreswechsel durch Markus Marterbauer ersetzt wird. Eine türkise Strategie geht davon aus, dass dieser Führungswechsel der SPÖ eine neue Erzählung für die zweite Halbzeit der Regierungsjahre ermöglicht. Gleichzeitig wird in der ÖVP über Personalentscheidungen debattiert, darunter Streichungen von Staatssekretärsposten und mögliche Ablösungen unglücklicher Minister. Besonders im Fokus stehen dabei Justizministerin Anna Sporrer und Sozialministerin Korinna Schumann. Der Ausgang dieser internen Debatten hängt maßgeblich von der Strategie von Finanzminister Markus Marterbauer ab.

Ausblick auf die SPÖ-Gremien und Personalpläne

Am kommenden Freitag werden die Gremien der SPÖ zusammenkommen, um das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit dem Führungswechsel zu besprechen. Obwohl ein konkretes Personalpaket für die Regierung zurzeit noch nicht auf der Agenda steht, wird der Zeitplan für die Rochade an der Parteispitze wahrscheinlich konkreter. Ein Parteitag soll erst im Frühjahr stattfinden, und es ist noch unklar, ob Markus Marterbauer zusätzlich das Amt des SPÖ-Vorsitzenden übernehmen wird. Sollte er dies ablehnen, gilt SPÖ-Klubchef Philip Kucher als Favorit. Die APA berichtete, dass die Regierungszusammensetzung und die Personalkartei rund um den Dreikönigstag im Jänner feststehen soll.