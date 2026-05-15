Salzburg-Trainer Daniel Beichler hat vor der letzten Bundesliga-Runde gegen Hartberg verzichtet, Schönfärberei zu verzichten, und kritisierte die schwächste Saisonplatzierung seit dem Einstieg von Red Bull 2005. Er sah, dass viele oder wenige Punkte geholt wurden, und dass die Kaderzusammenstellung und die mangelnde Erfolgswahrscheinlichkeit als Klub die Hauptgründe für die schwachen Ergebnisse waren. Routinier Stefan Lainer sah einen Grund in der Kaderzusammenstellung und meinte, dass es Sinn macht, im Kader etwas zu verändern, um besser aufgestellt zu sein. Beichler sprach von lukrativen Verkäufen von Joane Gadou nach Dortmund und Jannick Schuster zu Brentford, die bis zu 40 Millionen Euro einbringen könnten. Er lobte den Wechsel von Schuster in die englische Premier League als gutes Zeichen für den Klub.

Salzburg - Trainer Daniel Beichler hat vor der letzten Bundesliga -Runde gegen Hartberg verzichtet, Schönfärberei zu verzichten, und kritisierte die schwächste Saisonplatzierung seit dem Einstieg von Red Bull 2005.

Er sah, dass viele oder wenige Punkte geholt wurden, und dass die Kaderzusammenstellung und die mangelnde Erfolgswahrscheinlichkeit als Klub die Hauptgründe für die schwachen Ergebnisse waren. Routinier Stefan Lainer sah einen Grund in der Kaderzusammenstellung und meinte, dass es Sinn macht, im Kader etwas zu verändern, um besser aufgestellt zu sein. Beichler sprach von lukrativen Verkäufen von Joane Gadou nach Dortmund und Jannick Schuster zu Brentford, die bis zu 40 Millionen Euro einbringen könnten.

Er lobte den Wechsel von Schuster in die englische Premier League als gutes Zeichen für den Klub





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