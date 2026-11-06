Salzburg-Torwart Zawieschitzky analysiert Europa-League-Niederlage gegen Anderlecht

Christian Zawieschitzky bilanziert nach der 0:2-Niederlage von Salzburg in Belgien. Der Torwart kritisiert sich selbst, Trainer Röhl lenkt die Aufmerksamkeit auf die Defensive.

Die Red Bull Salzburg scheiterten in der Europa League bei der RSC Anderlecht mit einem Ergebnis von 0:2. Der 19-jährige österreichische Nationaltorwart Christian Zawieschitzky stand dabei im Mittelpunkt der Kritik, obwohl er die Partie durch mehrere herausragende Paraden deutlich besser hätte beenden können. Trotz seiner starken Leistungen im Netz äußerte der Tiroler nach dem Abpfiff tiefe Enttäuschung über sein eigenes Spiel und die taktischen Versäumnisse seiner Mannschaft.

Der entscheidende Fehler in der 20. Minute

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der 20. Minute, als der schwedische Abwehrspieler Ludwig Augustinsson von Anderlecht einen Freistoß aus einer Entfernung von rund 20 Metern abgab. Der Ball zirkelte elegant über die defensive Mauer der Salzburger Spieler und landete direkt unter der Latte. Christian Zawieschitzky blieb dabei nahezu regungslos stehen und konnte den Schuss nur unbeteiligt mitverfolgen, da er auf ein Spiel ins lange Eck spekuliert hatte. Er gab selbst zu, dass diese Fehleinschätzung der Hauptgrund für das erste Gegentor war und bezeichnete den Vorfall als einfache Dummheit, die er selbstbewusst als haltbar einstuft.

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Trainer Röhl verteidigt seinen Schlussmann

Betreuer Danny Röhl nahm seinem jungen Keeper nach der Partie jede Schuld am Gesamtergebnis. Der deutsche Trainer hob hervor, dass der Freistoß von Augustinsson technisch hervorragend ausgeführt war und für jeden Torwart eine extreme Herausforderung darstellte. Stattdelen lenkte Röhl die Aufmerksamkeit auf das unnötige Foul von Frans Krätzig, das den Freistoß überhaupt erst ermöglichte. Der Trainer betonte zudem die offensive Schwäche des Teams in der ersten Halbzeit, in der Salzburg insgesamt keinen einzigen Torschuss auf das gegnerische Tor absolvierte. Er wertete das 0:1-Zwischenstand als das beste Ergebnis, das die Salzburger vor der Pause erreichen konnten.

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Die zweite Niederlage in der 90. Minute

Auch das zweite Tor des Abends fiel ausschließlich durch defensive Pannen. In der 90. Minute nutzte der Angreifer Marten Winkler von Anderlecht eine Gegenattacke aus, um sich letztlich durchzusetzen. Christian Zawieschitzky musste auch hier geschlagen geben, obwohl er in der gesamten Partie durch mehrere Glanzparaden verhinderte, dass die Niederlage noch höher ausfiel. Trotz dieser individuellen Leistungen verriet der 19-Jährige nach dem Spiel, dass er die eigene Leistung nicht schönreden wolle, da er im Moment der Tore entscheidende Fehler machte. Kapitän Haris Tabakovic bestätigte diese Einschätzung und nannte die Niederlage absolut verdient.

Ausblick mit dem ÖFB-Nationalteam

Trotz der bitteren sportlichen Enttäuschung im Europapokal wartet auf Christian Zawieschitzky bereits der nächste Schritt in seiner Karriere. Der Torwart steht im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele gegen Irland und Israel. Teamchef Ralf Rangnick hatte Zawieschitzky bereits nach seinem Debüt gegen den Kosovo mit Sonderlob bedacht. Der junge Keeper selbst hält seine persönlichen Ambitionen in dieser Phase bescheiden und ist dankbar, einfach Teil des Kaders zu sein und mittrainieren zu dürfen, unabhängig davon, ob er schließlich zum Einsatz kommt.