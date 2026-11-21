Erste Skigebiete in Vorarlberg öffnen Ende November. Vorarlberg Tourismus warnt vor Änderungen durch die Schneelage. Alle geplanten Daten für die Wintersaison 2026/27 im Überblick.

Die Vorbereitungen für die kommende Wintersaison 2026 /27 sind bereits in vollem Gange. Die ersten Skigebiete in Vorarlberg planen ihre Saisonstarts für Ende November. Besonders der 27. November steht im Fokus, an dem die Silvretta Montafon und die Bergbahnen Gargellen den Betrieb aufnehmen sollen. Diese zeitigen Eröffnungen hängen stark von der natürlichen Schneelage ab.

Erste Eröffnungen Ende November

Die Silvretta Montafon ist für den 27. November als offiziellen Starttermin vorgesehen. Ein vorzeitiger Betrieb ist jedoch möglich, sollte die Schneelage dies erlauben. Auch die Bergbahnen Gargellen haben sich für denselben Tag, den 27. November, als Betriebsaufnahme entschieden. Diese frühen Daten dienen dazu, Ski- und Snowboardfans frühzeitig Zugang zu den Pisten zu gewähren.

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Beim Erlebnisberg Golm sind bereits vor dem regulären Saisonbeginn einzelne Wochenendtage eingeplant. Die Betreiber streben den Betrieb am 21. und 22. November an. Zusätzlich sind Termine am 28. und 29. November vorgesehen. Diese frühen Öffnungen dienen ebenfalls dazu, die ersten Wintersportler auf die Pisten zu lassen, falls das Wetter mitmacht.

Brandnertal und große Skigebiete folgen

Auch im Brandnertal sind vor dem regulären täglichen Betrieb einzelne Wochenendtage geplant. Dort ist der Betrieb am 28. und 29. November sowie am 5. und 6. Dezember von der Schneelage abhängig. Ab dem 12. Dezember soll dort der tägliche Betrieb starten. Die Planungen zeigen eine schrittweise Ausweitung der Öffnungszeiten.

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Anfang Dezember öffnen zahlreiche große Skigebiete. Für die Bergbahnen Lech Zürs ist der Saisonstart am 2. Dezember vorgesehen. Am 4. Dezember sollen unter anderem Damüls-Mellau-Faschina, Warth-Schröcken, die Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen und die Seilbahnen Laterns folgen. Der Golm soll ab dem 5. Dezember täglich geöffnet sein.

Wochenende und Weihnachtsferien geplant

Mitte Dezember stehen mehrere weitere Eröffnungen auf dem Plan. Für die Seilbahnen Faschina ist der 18. Dezember vorgesehen, für die Seilbahnen Sonntag der 19. Dezember. Schetteregg soll ab dem 24. Dezember täglich in Betrieb sein. Zuvor sind dort Wochenendbetriebstage am 5. und 6., 12. und 13. sowie 19. und 20. Dezember geplant. Diese Strategie ermöglicht eine flexible Anpassung an die Witterungsbedingungen.

Für die Silvretta Bielerhöhe und das Skigebiet Niedere in Bezau ist der 25. Dezember als Saisonstart angegeben. Die Termine in den Weihnachtsferien legen nahe, dass die Betreiber auf die hohen Nachfragezahlen zu diesem Zeitpunkt setzen. Die genauen Daten sind jedoch wie bei vielen anderen Gebieten nicht fix.

Kleinere Gebiete und Schneelage

Bei mehreren kleineren Skigebieten gibt es keinen fixen Saisonstart. Vorarlberg Tourismus weist hier auf einen möglichen Betrieb bei entsprechender Schneelage hin. Dazu zählen unter anderem das Skigebiet Schuttannen in Hohenems, das Skigebiet Raggal, die Lifte Krähenberg in Sibratsgfäll, der Dorflift und Hagenberg in Sulzberg, die Alpenarena Hochhäderich, der Hittisberg in Hittisau, die Skilifte Alberschwende und der Skilift Bazora in Frastanz. Auch beim Bödele ist der Betrieb von der Schneelage abhängig. Als möglicher Saisonstart wird auch der 14. November genannt.

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Schneelage kann Termine noch verändern. Bei allen genannten Terminen handelt es sich um geplante Saisonstarts. Vorarlberg Tourismus weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Betriebszeiten aufgrund der Schneesituation kurzfristig ändern können. Wer einen Skitag plant, sollte deshalb vor der Anreise den aktuellen Schneebericht und den jeweiligen Liftstatus prüfen. Tagesaktuelle Informationen zu Schneehöhen und Liftbetrieb werden über den Vorarlberger Schneebericht beziehungsweise die einzelnen Skigebiete bereitgestellt.