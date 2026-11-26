Die Skisaison 2027 beginnt in Vorarlberg. Silvretta Montafon und Gargellen öffnen am 27. November. Detaillierter Überblick über Liftbetriebe und Schneelage.

Die Wintersaison für den Skisport in Vorarlberg beginnt offiziell am Freitag, dem 27. November 2027. Zahlreiche Skigebiete im westlichsten Bundesland Österreichs öffnen an diesem Datum ihre Tore für die erste Skisaison 2027. Die ersten Vorarlberg er Skigebiete stehen somit kurz vor dem Saisonstart. Besonders die bekannten Zentren Silvretta Montafon und Gargellen starten am Freitag, 27. November, in den täglichen Skibetrieb. Damit beginnen die Aktivitäten für Wintersportler nach den Sommermonaten wieder.

Details zum Betrieb in Silvretta Montafon

In der Silvretta Montafon startet der reguläre tägliche Skibetrieb am Freitag, 27. November. Zunächst sind in diesem großen Skigebiet vier konkrete Lifte und Anlagen in Betrieb. Geöffnet sind die Valisera Bahn I und II, die Madrisella Bahn, die Sonnen Bahn sowie das Valisera Hüsli. Diese ersten Bahnen ermöglichen den Skifahrern bereits in der ersten Woche einen Zugang zu befahrbaren Pisten. Der Betrieb beginnt dabei am genannten Startdatum für die erste Woche der Saison.

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Am darauffolgenden Samstag, dem 28. November, wird das Angebot der Silvretta Montafon erheblich erweitert. An diesem Tag kommen mehrere weitere Lifte zur Nutzung hinzu. Zur Infrastruktur gehören dann unter anderem die Grasjoch Bahn, die Hochalpila Bahn, die Panorama Bahn, die Spatla Bahn und die Nova Bahn. Diese Erweiterung ermöglicht es den Besuchern, weite Teile des Skigebiets zu erkunden. Der tägliche Betrieb erfolgt dabei nach den üblichen Öffnungszeiten für Skigebiete.

Start in Gargellen und am Erlebnisberg Golm

Auch in Gargellen startet am Freitag, 27. November, die Wintersaison. Die Bergbahnen in Gargellen richten ihren Betrieb nach dem aktuellen Fahrplan. Die Bergbahnen sind laut aktuellem Fahrplan täglich von 8:30 bis 16 Uhr in Betrieb. Diese festen Öffnungszeiten gelten für den initialen Start der Skisaison in diesem Ort. Besucher sollten die genaue Uhrzeit für ihre Planung beachten, um die verfügbaren Stunden optimal zu nutzen.

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Am Samstag, 28. November, folgt der Erlebnisberg Golm mit einem geplanten Wochenendbetrieb. Der Golm startet seine Aktivitäten am 28. und 29. November im Wochenendmodus. Geöffnet sind dort die Golmerbahn I, II und III, die Rätikonbahn und Sücka. Diese Bahnen decken das Gelände des Erlebnisbergs ab. Der tägliche Dauerbetrieb am Golm ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Der tägliche Betrieb ist dort ab 5. Dezember vorgesehen.

Variable Starttermine bei kleineren Gebieten

Bei mehreren kleineren Skigebieten in der Region gibt es hingegen keinen fixen Starttermin. Die Öffnung dieser Gebiete hängt direkt von der natürlichen Schneelage ab. Zu den genannten Orten ohne fixen Termin gehören Bödele, Schuttannen, Raggal, Krähenberg, Sulzberg, Hochhäderich, Hittisberg, Alberschwende, Bazora und Hochlitten. Diese Liste umfasst diverse kleinere Skigebiete im Vorarlberger Raum. Die genannten Termine für diese Gebiete sind als geplant anzusehen.

Entscheidend für die tatsächliche Öffnung bleibt die tatsächliche Schneesituation vor Ort. Die Betriebszeiten können deshalb kurzfristig angepasst werden. Dies ermöglicht eine flexible Reaktion auf die Wetterbedingungen. Wer in den kommenden Tagen einen Skitag plant, sollte vor der Abfahrt den aktuellen Schneebericht und den Liftstatus des jeweiligen Skigebiets prüfen. Diese Information ist entscheidend für eine reibungslose Planung.

Planungssicherheit für Wintersportler

Die genannten Startdaten dienen als Orientierung für die Saison 2027. Allerdings unterliegt der Betrieb in Vorarlberg natürlichen Schwankungen. Skifahrer, die das Wochenende des 28. und 29. November nutzen möchten, sollten die Situation am Golm im Blick behalten. Die großen Zentren wie die Silvretta Montafon und Gargellen bieten mit ihren festen Terminen mehr Planungssicherheit. Die erweiterte Liftkapazität in der Silvretta Montafon ab Samstag sorgt für größere Auswahl.

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Es empfiehlt sich, die offiziellen Webseiten der jeweiligen Skigebiete zu konsultieren. Dort werden aktuelle Meldungen zu Schneefall und Liftöffnungen veröffentlicht. Die Anpassung der Betriebszeiten ist notwendig, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Vorarlberg bereitet sich somit auf die Skisaison 2027 vor. Die Vorfreude auf den Schnee in den Alpen ist bei vielen Sportlern groß. Die Informationen zur ersten Woche sind nun konkretisiert.