Saisonales Obst und Gemüse im November: Was jetzt wirklich aus der Heimat kommt

Im November liegen Tomaten, Zucchini und Heidelbeeren trotz fehlender Saison prall gefüllt in den Regalen. Heimische Lageräpfel, Kürbis und Wurzelgemüse sind die bessere Wahl.

Auch im November sehen die Supermarktregale oft noch erstaunlich sommerlich aus. Viele Obst- und Gemüsesorten haben zu dieser Jahreszeit jedoch längst keine Saison mehr. Tomaten, Zucchini und Heidelbeeren liegen trotzdem prall gefüllt in den Regalen, obwohl ihre heimische Erntezeit im Herbst vorbei ist.

Wer im November einkauft, sollte deshalb genauer auf die Herkunft achten. Der schöne Schein trügt, denn viele dieser Lebensmittel legen weite Strecken zurück, bevor sie auf unseren Tellern landen. Ein Blick auf das Etikett zeigt meist, aus welchem Land die Ware stammt.

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Warum Tomaten im November oft aus dem Ausland kommen

Frische Tomaten stammen im November häufig aus südlichen Ländern wie Spanien. Die heimische Freilandsaison ist zu diesem Zeitpunkt weitgehend gelaufen, weshalb die Früchte aus dem Freiland der Region fehlen.

Gerade auf der Pizza oder in der Pasta sind Tomaten für viele Menschen unverzichtbar. Doch wer auf heimische Ware setzen möchte, muss im November auf andere Gemüsesorten ausweichen oder beim Einkauf gezielt nach der Herkunft fragen.

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Auch der Kohlrabi gehört zu den Sorten, die im Herbst an Bedeutung verlieren. Obwohl Kohl grundsätzlich als typisches Wintergemüse gilt, endet die heimische Kohlrabi-Ernte üblicherweise bereits im Herbst. Wer im November Kohlrabi kauft, bekommt daher meist Ware, die von weiter her transportiert wurde.

Welches Obst im November heimisch bleibt

Heimische Lageräpfel sind im November die naheliegende Wahl für alle, die Lust auf etwas Fruchtiges haben. Sie lassen sich über die Wintermonate lagern und bieten damit eine verlässliche Quelle für frisches Obst aus der Region.

Heidelbeeren haben ihre heimische Saison dagegen längst hinter sich. Ebenso werden Zwetschken zu dieser Jahreszeit häufig importiert. Wer auf regionale Herkunft Wert legt, sollte bei diesen Sorten besonders aufmerksam sein und die Verpackung oder die Auszeichnung am Regal prüfen.

Regionales Wurzelgemüse und Kohl als Alternative

Auch im November hat die heimische Landwirtschaft einiges zu bieten. Kürbis, Karotten, Rote Rüben, Erdäpfel, Lauch und verschiedene Kohlsorten sorgen für Abwechslung auf dem Teller. Diese Sorten passen gut zur Jahreszeit und sind direkt in der Region verfügbar.

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Wer sich bei seinem Einkauf an diesen Sorten orientiert, kann Gerichte wie Suppen, Eintöpfe oder Aufläufe zubereiten, die zur kühleren Jahreszeit passen. So lassen sich Saison und Herkunft im Alltag leicht miteinander verbinden, ohne auf Vielfalt verzichten zu müssen.