Saisonaler Dimorphismus bei Landkärtchen und andere Schmetterlingsphänomene im Hochsommer

Der Artikel beleuchtet das Phänomen des saisonalen Dimorphismus am Beispiel des Landkärtchens und beschreibt weitere typische Hochsommer-Schmetterlinge wie den Kleinen Schillerfalter und das Schachbrett. Zudem wird auf das Ende der Flugzeiten einiger Frühlingsarten und die Erstellung einer neuen Roten Liste für Tagfalter in Österreich eingegangen.

Zwei adulte Landkärtchen : links ein Individuum der Frühjahrsgeneration, rechts eines der Sommergeneration. Dieses Phänomen der saisonabhängigen unterschiedlichen Färbung innerhalb derselben Art wird als saisonaler Dimorphismus bezeichnet.

Ob Frühling oder Sommer, ist bei unseren Lieblingsinsekten tatsächlich zweierlei, denn viele Arten kommen jetzt erst im Hochsommer zum Vorschein. Der Schwarze Holunder hat längst Einzug gehalten. Während der Schwarze Holunder seine weißen Blütendolden entfaltet, verströmen Hundsrose und viele andere Wildblumen ihren Duft entlang von Wegen und Hecken. Die Natur zeigt sich nun von ihrer üppigsten Seite - und lockt damit auch zahlreiche Schmetterlinge an, die diese blütenreiche Zeit für ihre Hauptflugzeit nutzen.

Der Kleine Schillerfalter (Apatura ilia) ist in Auen und lichten Laubwäldern zu finden und bekannt für seinen blau-violetten Schillereffekt auf der Flügeloberseite, der dadurch entsteht, dass viele der dort sitzenden Schuppen speziell strukturiert und hohl sind, dadurch das Licht in besonderer Weise brechen und so besonders bunt schillern. Während sich die Raupen des Kleinen Schillerfalters hauptsächlich an Pappeln und Weiden entwickeln, ernähren sich die erwachsenen Tiere zum einen von Baumsäften, zum anderen von stark riechenden überreifen Früchten.

Auch das Schachbrett (Melanargia galathea) ist eine typische Frühsommerart. Seine Bestände sind stark vom Vorkommen extensiver Wiesenlandschaften abhängig. Mit seiner kontrastreichen schwarz-weißen Flügelzeichnung ist das Schachbrett unverkennbar und bis in den Hochsommer hinein zu beobachten. Die Daten werden von Experten ausgewertet und gemeinsam mit dem Umweltbundesamt für eine topaktuelle neue Rote Liste der Tagfalter Österreichs aufbereitet.

Jedes geteilte Bild zählt! Dies markiert auch das Ende der Hauptflugzeit und infolgedessen das Ende ihres kurzen Lebens: So beenden etwa die Frühlings-Perlmuttfalter (Boloria euphrosyne) - eine typische Frühlingsart - im Juni ihre Flugzeit. Auch Aurorafalter (Anthocharis cardamines) sind ab dem Frühsommer seltener zu sehen. Etwas besonders Spannendes geschieht mit den Landkärtchen (Araschnia levana) und tritt in Form des sogenannten saisonalen Dimorphismus zutage: Dieser beschreibt den Umstand, dass adulte Landkärtchen je nach Saison anders aussehen.

Die Raupen des gefährdeten Falters ernähren sich ausschließlich von Blättern der großen Brennnessel (Urtica dioica) und wachsen in zwei separaten, zeitversetzten Generationen heran: In der Frühjahrsgeneration sind die besonders früh fliegenden adulten Falter in helles orange gefärbt. Im Frühsommer stirbt diese Frühjahrsgeneration und es entwickeln sich die ersten Adulttiere der Sommergeneration. Diese sind deutlich dunkler gefärbt und weiß ausgebildete Bänder schmücken ihre Flügel





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