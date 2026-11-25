Das neue Streetfood-Lokal Saint Hummus in Wien 12. bietet orientalische Küche und Grillaromen. Gründer Jandan Hussien und Memo Issa präsentieren ihr Konzept.

Das neue Streetfood -Lokal Saint Hummus hat im 12. Wiener Gemeindebezirk seine Pforten eröffnet. Die Betreiber Jandan Hussien und Memo Issa, die seit zwölf Jahren in Österreich leben, haben ihren Traum von einem eigenen Gastronomiebetrieb Mitte Oktober erfüllt. Das Lokal befindet sich in der Reschgasse, unmittelbar gegenüber der U6-Station Niederhofstraße, und bietet Alternativen zu traditionellen Weihnachtsmärkten.

Neustart für Journalisten und Juristen

Jandan Hussien studierte Rechtswissenschaften und arbeitete später für große Unternehmen. Memo Issa stammt ursprünglich aus dem Journalismus und leitete seine eigene Filmproduktionsfirma. Für das Paar aus syrischen Kurden stellt das "Saint Hummus" einen beruflichen Neuanfang dar. Den Namen wählten sie, weil in Österreich viele Orte mit "Sankt" beginnen. So entstand die Idee, einen eigenen Ort zu schaffen, der den Namen Saint Hummus trägt.

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Vielfalt auf der Karte mit orientalischen Speisen

Das Lokal serviert Hummus, Falafel und Sabich. Frisches Gemüse in der Auslage soll den Hunger beim Betreten sofort wecken. Die Speisekarte ist umfangreich und reicht von Grillspießen und Sandwiches bis hin zu Grilltellern und Balila, einem Kichererbsengericht. Auch ein Hühnerschnitzel "Wiener Art" steht auf dem Plan. Hussien erklärt, dass sie bewusst für jede Zielgruppe passende Gerichte anbieten. Bisher werde tatsächlich alles bestellt, sagt der Gründer.

Preise und Qualität der orientalischen Küche

Die Falafel-Bowl kostet 7 Euro. Die Edelstahlschüssel wirkt handwerklich sauber. Der hausgemachte Hummus wird als cremig beschrieben. Die Falafel sind knusprig und nicht trocken oder fettig. Gemüse wird frisch und eingelegt serviert. Das eingelegte Gemüse schmeckt salzig-sauer. Fladenbrot, Salat und Olivenöl runden das Gericht ab. Der antepli Sandwich kostet 7,90 Euro. Er enthält einen saftigen Rindfleischspieß mit Grillkohlenaroma. Die Melanzani ist rauchig gegrillt.

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Weitere Gerichte und Desserts im Überblick

Das Aleppo Kebab Sandwich kostet ebenfalls 7,90 Euro. Es enthält gehacktes Rindfleisch und schmeckt milder. Petersilie, Zwiebeln, Essiggurken und Tomaten ergänzen den Geschmack. Die Desserts werden hausgemacht angeboten. Man holt sie fertig abgepackt aus dem Kühlschrank. Der Milchreis ist weniger süß. Das Tiramisu hat einen Spekulatius-Sockel und erzeugt vorweihnachtliche Gefühle. Lüftung und Grillgeruch haften in Kleidung.

Gastronomisches Angebot in Wien 12.

Die Betreiber Jandan Hussien und Memo Issa versprühen Wärme. Das Lokal befindet sich in der Reschgasse im 12. Bezirk. Es bietet eine Alternative zu teuren Weihnachtsmärkten. Die Gäste können sich von Grillaromen wärmen lassen. Das Ambiente ist herzlich. Die Kombination aus orientalischen Speisen und lokalem Umfeld ist neu in diesem Maßstab. Die Gründer setzen auf Qualität und Vielfalt. Das Konzept spricht unterschiedliche Kundengruppen an.