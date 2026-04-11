Saharastaub, Gewitter und Orkantief: So wird das Wetter in Österreich in den kommenden Tagen

Die Wetterlage in Österreich zeigt sich in den kommenden Tagen vielschichtig und unbeständig. Neben sonnigen Abschnitten sind auch Saharastaub, Regenschauer, Gewitter und die Auswirkungen eines Orkantiefs zu erwarten. Die Temperaturen schwanken je nach Region und Tageszeit.

Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen in Österreich eine Reihe ungewöhnlicher Wetter phänomene. Neben Sonnenschein und angenehmen Temperaturen sind auch Blitz und Donner zu erwarten. Die Wetter lage wird von verschiedenen Wetter lagen beeinflusst, darunter ein Orkantief und der Einfluss eines Tiefs über dem zentralen Mittelmeerraum. Der Saharastaub trägt zusätzlich zur Wetter komplexität bei.

\Am Samstag dominiert zunächst noch Zwischenhocheinfluss, bevor sich gegen Abend das Frontensystem des Orkantiefs TAMINA nähert, dessen Kern nordwestlich der Britischen Inseln liegt. Der Sonntag bringt den Ostalpenraum in den Warmsektor dieses Tiefs, wobei die zugehörige Kaltfront über Deutschland vorübergehend warmaktiv wird. Zu Beginn der Woche liegt der östliche Alpenraum unter dem Einfluss einer südlichen Höhenströmung, und der Einfluss eines Tiefs über dem zentralen Mittelmeerraum verstärkt sich. Die detaillierte Prognose zeigt einen vielschichtigen Wetterverlauf.\Der Samstag beginnt im Nordosten und Westen mit sonnigem Wetter, während sich im Rest des Landes Restwolken halten, aus denen stellenweise ein paar Tropfen fallen können, insbesondere von den Tauern bis zum Wechsel. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung zunehmend auf, wobei die Wolken im Südosten am hartnäckigsten bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen, im westlichen Donauraum zeitweise lebhaft. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 24 Grad, mit den höchsten Werten im Westen. Am Sonntag scheint zumindest zeitweise die Sonne, besonders von Oberösterreich bis ins Nordburgenland. Allerdings wird die Luft durch Saharastaub diesig. Von Vorarlberg bis Salzburg ziehen dichtere Wolkenfelder auf, mit Regenschauern und Gewittern im westlichen und zentralen Bergland. Die Temperaturen erreichen maximal 13 bis 23 Grad bei mäßigem, im nördlichen Alpenvorland auch lebhaftem Ostwind. Am Montag beginnt es an der Alpennordseite und im östlichen Flachland oft sonnig, wobei von Südwesten her immer mehr Wolken aufziehen und schauerartiger Regen einsetzt. Im Westen schneit es ab dem Abend auf 1500 bis 1000 m herab, während der Tag im Norden und Nordosten oft trocken endet. Im Donauraum weht lebhafter bis kräftiger Ostwind, in den Alpen vorübergehend föhniger Südwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 20 Grad. Am Dienstag überwiegen die Wolken, und im Bergland fällt von früh bis spät etwas Regen, wobei die Schneefallgrenze in den westlichen Nordalpen kurzzeitig auf 1000 m sinkt. Am Nachmittag und Abend bilden sich dort Schauer und Gewitter. Im Süden und im östlichen Flachland ist die Schauerneigung geringer, hier gibt es am ehesten zwischendurch Sonne, aber auch weiterhin Diesigkeit. Der Wind lässt allgemein nach, und mit 10 bis 18 Grad kühlt es ab





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