Sachverständigenrat warnt vor Finanzabgrund bei 300 Milliarden Euro Lücke

Der Sachverständigenrat prognostiziert 1,3 % Wachstum, warnt jedoch vor einer Staatsverschuldung von 100 % und einer Finanzlücke bis zu 300 Milliarden Euro bis 2040.

Die deutschen Wirtschaftsweisen des Sachverständigenrat s zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zeichnen ein zwiespältiges Bild der nationalen Lage. Während die Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr mit einem Plus von 1,3 Prozent wieder deutlich wachsen wird, mahnt das Gremium in Berlin dringende Maßnahmen zur Stabilisierung der öffentlichen Finanzen an.

Wirtschaftswachstum übertrifft Erwartungen

Der Rat prognostiziert für das laufende Wirtschaftsjahr ein Wachstum von 1,3 Prozent. Diese Prognose liegt deutlich über der im Mai genannten Erwartung von nur 0,5 Prozent. Die positive Entwicklung ist vor allem auf überraschend starke Exporte sowie kreditfinanzierte staatliche Ausgaben zurückzuführen. Die deutsche Wirtschaft hat sich schneller vom Energiepreisschock erholt, der durch den Iran-Krieg ausgelöst worden war.

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Inflation und Schuldenfalle bis 2040

Trotz des besseren Wachstums treiben die gestiegenen Energiepreise die Teuerung weiter an. Die Verbraucherpreisinflation wird voraussichtlich 2026 bei 2,8 Prozent und im Folgejahr bei 3,3 Prozent liegen. Langfristig droht den Bundesfinanzen eine Krise von historischem Ausmaß. Sollte die aktuelle Kreditfinanzierung fortgesetzt werden, steigt die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote von 63,5 Prozent im Jahr 2025 bis zum Jahr 2040 auf knapp 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Finanzlücke von 300 Milliarden Euro

Die Experten warnen, dass die Finanzlücke im Bundeshaushalt bis zum Jahr 2040 zwischen 2,7 und 4,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen könnte. Das entspräche Summen von 175 Milliarden Euro bis hin zu 300 Milliarden Euro, je nach Umfang der weiteren Verschuldung. Ratsmitglied Martin Werding bezeichnet die Perspektive als regelrechten Blick in den Abgrund, da sich die Defizite durch steigende Sozialversicherungsbeiträge noch verschärfen. Das Finanzministerium rechnet hingegen bis 2030 nur mit einer Lücke von rund 50 Milliarden Euro.

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Konsolidierung erfordert harte politische Entscheidungen

Ratsvorsitzende Monika Schnitzer betont, dass die Politik um harte Entscheidungen nicht herumkommt. Sie schlägt vor, die Kreditfinanzierung der Verteidigungsausgaben schrittweise ab dem Jahr 2031 um jährlich 0,25 Prozentpunkte zu reduzieren. Zudem werden ein Abbau umweltschädlicher Steuervergünstigungen wie die Energiesteuervergünstigung für Dieselkraftstoff und die Rücknahme der Ausweitung der Mütterpension gefordert. Ratsmitglied Veronika Grimm stimmt dieser strengen Linie nicht vollständig zu.

Politische Reaktionen und Rating-Abwägungen

Deutscher Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nahm das Gutachten zur Kenntnis und betonte den Wert des Triple-A-Ratings. Deutschland sei das einzige Land unter den G-7-Staaten mit diesem Spitzenrating, das Investoren Signalisiert eine sehr niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit. Schnitzer warnte jedoch, dass dieses gute Rating verspielt werden könnte, wenn die aktuelle Finanzpolitik unverändert fortgesetzt wird. Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen sollen bereits in der aktuellen Legislaturperiode beschlossen werden.