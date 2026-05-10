Sabotageakt von Jeanuël Belocian könnte Ursache für Kane-Patzer sein

Jeanuël Belocian, Verteidiger des Premier League-Clubs Tottenham Hotspur, wurde verdächtigt, einen Elfmeterpunkt zu sabotieren, um die Flugbahn des Balles zu beeinflussen und Harry Kane zu misslingen. Der Engländer verspielte damit seinen ersten Bundesliga-Fehler und wurde von Fans und Experten gleichermaßen kritisiert.

Dass Harry Kane seinen Elfmeter versuch im Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg versemmelte, könnte durchaus das Resultat eines Sabotage akts von Jeanuël Belocian sein. Wie der Verteidiger später selbst zugab, hatte er den Elfmeter punkt bewusst zertrampelt.

In der 36. Minute war Kane zum Strafstoß angetreten. Der eigentlich sichere Elfmeterschütze legte sich den Ball zurecht, nahm Anlauf, rutschte leicht weg – und schoss das Leder rechts am Tor vorbei. Für den Engländer war es der erste Fehlschuss in der Bundesliga, umso mehr stellte sich die Frage nach der Ursache des Patzers.

In der Pause blendete Sky schließlich TV-Bilder ein, die zeigen, wie Belocian gegen den Elfmeterpunkt tritt – offenbar mit dem Ziel, die Flugbahn des Balles zu beeinflussen. Mit Erfolg. Auf die Szene angesprochen, gab der 21-Jährige nach der Partie die Rasen-Manipulation sogar offen zu: "Ja. Das war einfach.

". Und auch ÖFB-Legionär Patrick Wimmer zeigte Verständnis für den Plan seines Teamkollegen.

"Es sind natürlich dann dreckige Spielchen, die muss man vielleicht auch anwenden, wenn man da unten drinsteht", verteidigte der gebürtige Tullner die Aktion mit der Begründung, Wolfsburg befinde sich immerhin im Abstiegskampf. Viel gebracht hat der Sabotageakt letzten Endes nichts, Michael Olise erzielte in der 56. Minute das Goldtor zum 1:0. Es sollte der einzige Treffer des Abends bleiben





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