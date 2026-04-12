Sabotage an TAL-Pipeline vermutet: Ermittlungen nach Beschädigung eines Strommasts in Italien

Ermittler untersuchen einen möglichen Sabotageakt an einem Strommast, der die Transalpine Ölleitung (TAL) in Italien speist. Der Vorfall könnte Auswirkungen auf die Energieversorgung Mitteleuropas haben.

Am 12.04.2026 um 13:56 Uhr berichteten Ermittler von dem Verdacht einer Sabotage an einem Knotenpunkt der Transalpinen Ölleitung (TAL), die vom Hafen Triest über Österreich nach Deutschland führt. Ein Strommast, der das Ölpipeline-Netzwerk speist, wurde Ende März in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Gemeinde Tolmezzo (Provinz Udine) nahe Kärnten beschädigt. Die Ermittler vermuten eine professionelle Aktion, die auf die Energie versorgung Mitteleuropas abzielte.

Der Vorfall wirft Fragen nach der Sicherheit kritischer Infrastruktur auf und unterstreicht die Notwendigkeit, Schutzmaßnahmen gegen potenzielle Angriffe zu verstärken.\Die TAL-Pipeline, ein entscheidender Versorger für Raffinerien in mehreren Ländern, transportiert Rohöl vom Hafen Triest nach Deutschland, Österreich und in die Tschechische Republik. Der betroffene Strommast liegt in einem strategisch wichtigen Gebiet an der Grenze zwischen Friaul und Kärnten, was die potenziellen Auswirkungen eines Ausfalls auf das Pipelinesystem noch verstärkt. Nach dem Knicken des Mastes durch die mutmaßliche Sabotage wurde zunächst ein Erdrutsch als Ursache vermutet. Doch Videoaufnahmen der RAI 1-Nachrichten Tg1 belegen nun die Vermutung, dass es sich um eine Sabotage gehandelt haben könnte. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf die Analyse von Beweismitteln und die Befragung von Zeugen, um die Verantwortlichen zu identifizieren und die Hintergründe der Tat aufzudecken. Die Staatsanwaltschaft Triest ermittelt in enger Zusammenarbeit mit den Carabinieri, der Polizei und deutschen Geheimdiensten. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass professionelle Saboteure am Werk waren, möglicherweise mit Verbindungen zu abtrünnigen Geheimdiensten. Die Betreibergesellschaft der TAL-Ölpipeline, hat in einer Presseaussendung die Sabotagebestritten und erklärte, es habe sich um eine „normale technische Störung“ gehandelt. TAL teilte mit, dass es im März zu einem „technischen Rückgang der Förderleistung“ gekommen sei. So habe der Stromnetzbetreiber Terna am 25. März die Abschaltung einer Pumpstation in Paluzza bei Udine verlangt, um Reparaturen an einer beschädigten Stromleitung durchzuführen.\Die TAL-Pipeline ist 753 Kilometer lang und seit 1967 in Betrieb. Sie versorgt Raffinerien der OMV (Burghausen in Deutschland und Schwechat), Bayernoil und Unipetrol (Tschechien), Gunvor und MiRO mit Rohöl. Die Pipeline kommt aus Italien an der kärntnerischen Grenze in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) nach Österreich. Dort liegt eine erste innerösterreichische Pumpstation. Die Pipeline führt dann weiter nach Norden und überquert die österreichisch-deutsche Grenze bei Kufstein. Die Aktion, bei der die Basis des Strommasts mit einer Brennschneidflamme abgetrennt wurde, scheint darauf abgezielt zu haben, keinen sofortigen Zusammenbruch des Strommasts zu verursachen, sondern einen langsamen Kollaps, der die Versorgung der Pumpstationen des Ölpipelinesystems hätte unterbrechen sollen. Der Vorfall verdeutlicht die Verletzlichkeit kritischer Infrastrukturen und die Notwendigkeit erhöhter Sicherheitsmaßnahmen. Da bisher kein Bekennerschreiben vorliegt, bleiben die Motive der Täter unklar. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf die Aufklärung der Hintergründe und die Identifizierung der Verantwortlichen, um die Sicherheit der Energieversorgung in Mitteleuropa zu gewährleisten





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