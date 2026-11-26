Ryanair-Flug nach London verzögert sich am Flughafen Wien massiv durch Schneesturm und technische Pannen bei der Enteisung. Passagiere leiden unter Mangelversorgung.

Aus dem erhofften Kurzurlaub wurde ein Alptraum für Passagiere einer Ryanair -Maschine am Flughafen Wien. Ein Flug, der ursprünglich bereits um 9.40 Uhr hatte starten sollen, geriet durch massive winterliche Wetterverhältnisse komplett durcheinander. Der entscheidende Auslöser für die enorme Verspätung war ein Kombination aus starkem Schneefall und darauf folgenden technischen Schwierigkeiten beim notwendigen Enteisungsverfahren der Maschine. Während die Passagiere geduldig warteten, verschob sich der neue Abflugtermin zunächst auf 13.30 Uhr.

Technische Pannen bei der Enteisung

Die Ursache für die ersten Störungen lag in einem Defekt während des Enteisungsprozesses. Die Fluggesellschaft erklärte gegenüber den an Bord befindlichen Reisenden, dass ein technisches Problem vorläge und man daran arbeite, dieses zu beheben. Diese Erklärung brachte jedoch keine sofortige Besserung, da das Warten weiter andauerte. Während die Stunden vergingen, nahm die Frustration unter den Fluggästen kontinuierlich zu, da keine klaren Informationen über die weitere Vorgehensweise gegeben wurden. Die Unsicherheit darüber, wann die Maschine wirklich abheben würde, sorgte für eine zunehmend angespannte Atmosphäre an Bord des Flugzeugs.

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Mangelnde Versorgung der Reisenden

Besonders kritisch bewertete eine 23-jährige Niederösterreicherin, deren Bericht von WhatsApp an Heute.at weitergegeben wurde, die Betreuungslage. Sie schilderte, dass weder Essen noch Wasser gratis zur Verfügung gestellt wurden. Wer durstete, musste gegen Bezahlung Getränke erwerben, was in der angespannten Situation als unzureichend empfunden wurde. Die Passagiere berichten, dass die Toilettenanlagen überlastet waren und es keinerlei Verpflegung gab. Die junge Frau nannte die Zustände an Bord einen absoluten Horror und betonte, dass Gutscheine am Zielort London als Entschädigung ein schwacher Trost seien. Sie saß nun bereits seit rund sechs Stunden fest, ohne auch nur einen Kilometer zurückzulegen.

Gerüchte um Treibstoffmangel

Neben den offensichtlichen Versorgungsengpässen kursierten unter den Passagieren weitere beunruhigende Gerüchte. Es hieß in den Reihen der Reisenden, dass einem Enteisungsfahrzeug der Treibstoff ausgegangen sein könnte. Eine offizielle Bestätigung dieser spezifischen Behauptung lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung jedoch nicht vor. Der nächstmögliche Starttermin wurde auf 16.10 Uhr verschoben, was den Leidensweg der Fluggäste noch verlängerte. Die Vorfreude auf die Begegnung mit dem Freund in London war längst verflogen und hatte sich in Verzweiflung verwandelt. Die Ungewissheit darüber, wann die Heimreise oder der trip überhaupt fortgesetzt würde, belastete die Stimmung erheblich.

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Reaktion des Flughafens Wien

Der Flughafen Wien begründete die massiven Störungen mit den anhaltend starken Schneefällen. Der Winterdienst befand sich in einem Dauereinsatz, um die Betriebsflächen von den großen Schneemassen zu befreien. Aufgrund der Sicherheitsvorschriften müssen sämtliche Flugzeuge vor dem Abflug enteisst werden, was zu erheblichen Kapazitätsengpässen führte. Dies führte sowohl zu Verzögerungen bei Starts als auch vereinzelt bei Landungen. Mit einer Entspannung der Situation rechnete die Flughafenverwaltung erst in den Abendstunden, als die Wetterlage sich beruhigen würde.

Verzögerter Abflug nach London

Trotz der schwierigen Umstände und der angekündigten Verschiebung auf 16.10 Uhr konnte die Maschine letztlich um 15.35 Uhr abheben. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach London. Für die 23-jährige Reisende aus Niederösterreich und die anderen Passagiere bedeutete dies das Ende einer mehrstündigen Hängerei in der Maschine. Die finale Verspätung von über sechs Stunden wurde durch die Kombination aus extremem Wetter und technischen Problemen bei der Enteisung verursacht. Die Betroffenen hoffen nun, die Zeit im Flug wachmachen zu können, um ihre Ziele pünktlich zu erreichen.