Ryanair verschärft Check-in-Regeln: Passagiere müssen früher zum Flughafen

Ryanair verkürzt ab November die Zeitfenster für Check-in und Gepäckaufgabe. Passagiere müssen sich auf eine frühere Anreise zum Flughafen einstellen, um ihren Flug nicht zu verpassen. Die Airline begründet die Maßnahme mit langen Wartezeiten bei Sicherheitskontrollen und investiert in Self-Service-Automaten.

Ryanair -Passagiere müssen sich auf eine bedeutende Veränderung einstellen, die ab der kommenden Wintersaison in Kraft tritt. Die irische Billigfluggesellschaft hat angekündigt, die Prozesse für Check-in und Gepäckaufgabe zu optimieren, was für Reisen de konkrete Auswirkungen hat.

Ab dem 10. November werden die Schalter am Flughafen bereits eine Stunde vor Abflug schließen – eine Verkürzung gegenüber den bisherigen 40 Minuten. Diese Neuregelung erfordert von den Fluggästen eine frühere Anreise zum Flughafen, um sicherzustellen, dass sie ihren Flug nicht verpassen. Ryanair begründet diese Maßnahme mit den oft unvorhersehbaren und langen Wartezeiten bei den Sicherheits- und Passkontrollen, die insbesondere in den Stoßzeiten zu Problemen führen können.

Das Unternehmen betont, dass das Ziel darin besteht, die Anzahl der Passagiere, die ihren Flug aufgrund von Wartezeiten verpassen, weiter zu reduzieren, auch wenn diese Zahl bereits relativ gering ist. Ein wesentlicher Faktor für diese Anpassung ist die umfangreiche technische Modernisierung, die Ryanair derzeit durchführt. Bis Oktober sollen rund 95 Prozent der Flughäfen im Streckennetz der Airline mit Self-Service-Automaten ausgestattet sein.

Diese neuen Terminals sind vollständig in die Ryanair-App integriert und ermöglichen es den Kunden, den Check-in für ihr Gepäck selbstständig durchzuführen und Gepäckanhänger auszudrucken, ohne dass Ryanair zusätzlichen Personaleinsatz benötigt. Durch diese Automatisierung erhofft sich die Fluggesellschaft eine Beschleunigung der Gepäckaufgabe und eine Verringerung der Wartezeiten an den Schaltern. Ryanair argumentiert, dass die Automatisierung nicht nur effizienter ist, sondern auch den Passagieren mehr Flexibilität und Kontrolle über ihren Reiseablauf bietet.

Die Investition in die Self-Service-Technologie ist ein klarer Hinweis darauf, dass Ryanair den Fokus auf die Digitalisierung und die Verbesserung des Kundenerlebnisses legt, auch wenn dies mit einer Anpassung der Reiseplanung verbunden ist. Die Airline betont, dass die neuen Automaten benutzerfreundlich gestaltet sind und eine intuitive Bedienung ermöglichen, sodass auch Reisende ohne Vorkenntnisse problemlos ihren Check-in durchführen können. Letztendlich soll diese Veränderung, wie Ryanair betont, vor allem den rund 20 Prozent der Kunden zugutekommen, die Gepäck aufgeben müssen.

Diese Passagiere erhalten durch die frühere Schließung der Schalter mehr Zeit, um ihr Gepäck aufzugeben und rechtzeitig zum Boarding ans Abfluggate zu gelangen. Die übrigen 80 Prozent der Reisenden, die bereits online eingecheckt haben und kein Gepäck aufgeben, sind von dieser Anpassung um 20 Minuten nicht betroffen. Ryanair bezeichnet die Änderung als eine 'geringfügige Anpassung', weist aber gleichzeitig darauf hin, dass eine frühzeitige Anreise zum Flughafen ratsam ist, um Stress und mögliche Verspätungen zu vermeiden.

Die Fluggesellschaft empfiehlt allen Passagieren, sich vor ihrer Reise über die aktuellen Bestimmungen und Wartezeiten am Flughafen zu informieren und genügend Zeit für den Check-in und die Sicherheitskontrollen einzuplanen. Die Neuregelung ist ein weiterer Schritt von Ryanair, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern, während gleichzeitig versucht wird, das Kundenerlebnis zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahme in der Praxis bewährt und ob sie tatsächlich zu einer Verringerung der Verspätungen und einer reibungsloseren Reiseabwicklung führt





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