Ryanair schließt Basis am BER – Drastische Sparmaßnahmen in Berlin

Ryanair plant die vollständige Schließung seiner Basis am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) zum 24. Oktober 2026. Grund sind laut der Airline zu hohe Kosten und geplante Gebührenerhöhungen. Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf das Passagieraufkommen und die Beschäftigung.

Ryanair kündigt drastische Veränderungen für seine Präsenz am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) an. Die irische Billigfluggesellschaft plant, ihre Basis am BER zum 24. Oktober 2026 vollständig zu schließen und sämtliche dort stationierten sieben Flugzeuge abzuziehen.

Diese Entscheidung, die erhebliche Auswirkungen auf das Flugangebot und die Beschäftigung in der Region haben wird, begründet Ryanair-Geschäftsführer Eddie Wilson mit unzumutbar hohen Kosten. Konkret bemängelt er eine Steigerung der Flughafenentgelte um 50 Prozent seit Beginn der Corona-Pandemie, sowie die drohende Perspektive einer weiteren Erhöhung um zusätzliche zehn Prozent. Diese Entwicklung, so Wilson, mache den Betrieb der Basis in Berlin wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Die Konsequenzen dieser Entscheidung sind weitreichend.

Zwar wird Ryanair weiterhin Flüge zum und vom BER anbieten, diese werden jedoch ausschließlich mit Flugzeugen durchgeführt, die an anderen europäischen Standorten stationiert sind. Dies bedeutet eine deutliche Reduzierung der Kapazität und eine Veränderung der operativen Struktur. Betroffen von der Schließung der Basis sind rund 210 Piloten und Crewmitglieder, denen Ryanair die Möglichkeit anbieten will, alternative Positionen innerhalb des Unternehmens in anderen europäischen Ländern zu übernehmen. Ob und in welchem Umfang diese Angebote angenommen werden, bleibt abzuwarten.

Der Flughafen BER zeigte sich überrascht über die Ankündigung von Ryanair. Ein Sprecher des Flughafens widersprach dem Argument der geplanten zehnprozentigen Erhöhung der Flughafenentgelte und betonte, dass eine solche Erhöhung derzeit nicht vorgesehen sei. Man stehe weiterhin in Verhandlungen mit Ryanair, um eine Lösung zu finden und die Auswirkungen der Entscheidung zu minimieren. Die Verhandlungen gestalten sich jedoch offenbar schwierig, da Ryanair seine Position klar formuliert hat.

Die Schließung der Ryanair-Basis am BER wird sich erheblich auf das Passagieraufkommen auswirken. Prognosen gehen davon aus, dass die Anzahl der von Ryanair beförderten Passagiere im Jahr 2027 um etwa die Hälfte sinken wird – von derzeit 4,5 Millionen auf rund 2,2 Millionen. Dies stellt eine deutliche Belastung für den Flughafen BER dar, der ohnehin mit Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Aufbau eines effizienten Betriebs zu kämpfen hat.

Trotz der negativen Auswirkungen auf den Flugbetrieb hält der Flughafen BER an dem Bau eines geplanten Wartungshangars am Standort fest. Dieser soll die Wartungskapazitäten des Flughafens erweitern und langfristig zur Attraktivität des Standorts beitragen. Die Entscheidung von Ryanair wirft jedoch auch Fragen nach der Wettbewerbsfähigkeit des BER und der zukünftigen Entwicklung des Luftverkehrs in der Region auf.

Es bleibt zu hoffen, dass die Verhandlungen mit Ryanair zu einer positiven Lösung führen und die negativen Auswirkungen auf das Passagieraufkommen und die Beschäftigung minimiert werden können. Die Situation verdeutlicht die Notwendigkeit, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Fluggesellschaften am BER zu schaffen, um den Standort langfristig zu sichern





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