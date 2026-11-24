Ryanair kündigt massive Expansion in Deutschland an, sofern die Luftverkehrsteuer abgeschafft wird. CEO O'Leary fordert Reformen für Merz-Regierung.

Der Vorstandsvorsitzende von Ryanair, Michael O'Leary, kündigt ein drastisches Wachstumspaket für den deutschen Luftmarkt an. Das Unternehmen strebt Investitionen in Höhe von 3,6 Milliarden Dollar oder 3,3 Milliarden Euro an. Diese massive Kapitalinjektion ist jedoch strikt an eine politische Bedingung geknüpft: die vollständige Abschaffung der deutschen Luftverkehrsteuer. O'Leary nutzt seine regelmäßigen Pressekonferenzen, um mit plakativen Forderungen auf die Missstände im deutschen Markt aufmerksam zu machen.

Massive Ausweitung des Passagieraufkommens geplant

Das vorgestellte Wachstumsprogramm sieht vor, die jährliche Passagierzahl in Deutschland von derzeit 17 Millionen auf 34 Millionen zu verdoppeln. Ryanair begründet den aktuellen Zustand damit, dass Deutschland nach der Covid-Pandemie der am schlechtesten erholte Luftverkehrsmarkt in Europa sei. Verantwortlich dafür seien laut Aussage des CEO astronomisch hohe Steuern sowie Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren. Diese Faktoren hätten den Standort Deutschland hoffnungslos wettbewerbsunfähig gemacht. Das Unternehmen positioniert diesen Plan als einmalige Chance für die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz, um den zusammenbrechenden Markt wieder auf Wachstumskurs zu bringen und der wachstumsschwachen deutschen Wirtschaft einen weiteren Schub zu verleihen.

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Details zur Flottenexpansion und neuen Standorten

Sollten die politischen Rahmenbedingungen erfüllt sein, sieht das Konzept die Stationierung von 36 neuen Flugzeugen des Typs Boeing 737 in Deutschland vor. Ryanair plant den Aufbau neuer Basen an wichtigen Standorten wie Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart. Darüber hinaus sollen 250 neue Flugstrecken erschlossen werden. Für den Zeitraum bis zum Jahr 2032 kündigt das Unternehmen die Schaffung von mehr als 1.000 direkten Arbeitsplätzen in Deutschland an. Voraussetzung für diese Maßnahmen ist neben der Steuerabschaffung auch die Senkung der als astronomisch bezeichneten Zugangskosten an den deutschen Flughäfen. Die Kritik an den hohen Standortkosten äußert Ryanair bereits seit langer Zeit.

Konsequenzen der aktuellen Kostenlast

Aus diesem Grund führte das irische Unternehmen kürzlich einen deutlichen Schrumpfkurs für sein deutsches Angebot durch. So wurde das Flugangebot am Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER) und an anderen deutschen Standorten zum Winterflugplan stark reduziert. Obwohl die deutsche Hauptstadt weiterhin von Ryanair bedient wird, verlor der Standort rund die Hälfte des bisherigen Angebots. Diese Maßnahmen zeigen die immediate Reaktion des Unternehmens auf die als ungerecht empfundene Kostenstruktur. Die Branche fordert nun weitreichendere Schritte, nachdem der Bund die Luftverkehrsteuer Mitte des Jahres bereits gesenkt hatte.

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Politische Positionen von Merz und der Bundesregierung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat jüngst seine Unterstützung für weitere Entlastungsschritte signalisiert. Bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer Berlin erklärte er, dass er der Forderung nach einer Abschaffung der Steuer zustimmt. Merz argumentierte, dass die aktuelle Belastung dem Luftverkehr schade, da dieser auf Standorte außerhalb Deutschlands ausweiche. Dort würden dann die Gebühren, die Passagiere und die Umsätze generiert. Die Koalition hatte zum 1. Juli 2024 eine vorherige Erhöhung der Steuer wieder zurückgenommen. Merz betonte, dass der zweite Teil der Entlastung, also die vollständige Abschaffung, folgen müsse, um die Abwanderung von Verkehr und Einnahmen zu korrigieren.

O'Leary kritisiert politische Umsetzungsgeschwindigkeit

Michael O'Leary greift die aktuellen Entwicklungen auf und stimmt Merz in der Diagnose zu. Er merkt an, dass Deutschland sich durch die schädliche Luftverkehrsteuer selbst schadet, da Verkehr in Länder wie die Slowakei, Schweden, Italien und Polen verlagert wird. Diese Länder haben die Luftverkehrsteuer bereits abgeschafft und ihre Zugangskosten gesenkt. O'Leary fordert die Bundesregierung auf, dieses Erfolgsrezept zu übernehmen. Als konkretes Datum nennt er den 1. Januar 2027 für die Abschaffung der Steuer. Auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) kritisiert regelmäßig die kräftig erhöhten Steuern und staatlichen Gebühren.

Reaktionen und internationale Vergleiche

Die Kritik an hohen Kosten ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Auch in Österreich hatte Ryanair in der Vergangenheit zu hohe Kosten angeprangert und Flüge in Wien bereits abgezogen. Der ungarische Konkurrent Wizz Air hat sich aufgrund dieses Arguments vollständig von Österreichs größtem Flughafen verabschiedet. Die alternative Destination wurde das nahegelegene Bratislava. In Österreich hofft Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) auf eine rasche Einigung. Sie kündigte an, die Flugabgabe nachschärfen und senken zu wollen. Angesichts der Drohung weiterer Airlines, Flugzeuge aus Österreich abzuziehen, erwartet sie eine Lösung bis zum Jahresende.