Massiver Schneefall in Wien lähmte den Flughafen Schachat. Passagiere eines Ryanair Fluges warteten über dreizehn Stunden auf den Abflug nach Valencia.

Passagiere eines Ryanair -Fluges von Wien nach Valencia erlebten am Donnerstag einen absoluten Reise-Albtraum, der weit über das übliche Reise-Management hinausging. Statt eines kurzen Fluges in den Süden waren die Reisenden mitten im Flughafen-Chaos am Wiener Standort gefangen. Fast neun Stunden saßen sie in der Maschine, ohne jemals abzuheben, was zu massiven Unruhen und Frustration auf Seiten der Kunden führte.

Extremwetter lähmt Flughafen Schachat

Ein heftiger Schneefall sorgte am Donnerstag an der Hauptdrehscheibe des Landes für massive Einschränkungen im Flugbetrieb. Besonders bitter traf es die Passagiere des Fluges nach Valencia, die eigentlich einen entspannten Start in ihren Urlaub erwartet hatten. Die Maschine sollte ursprünglich bereits um 9.15 Uhr abheben. Gegen 9.30 Uhr konnten die Reisenden schließlich an Bord gehen. Doch statt in Richtung Spanien zu starten, verbrachten die Reisenden die nächsten acht Stunden und 40 Minuten am Boden.

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Dieses Datum markiert den Beginn einer Kette von Problemen, die durch die extremen Wetterbedingungen ausgelöst wurden. Die Witterungslage führte zu einer überlasteten Infrastruktur, die mit den erwarteten Volumina an Enteisungsmaßnahmen nicht mehr umgehen konnte. Die Situation entwickelte sich schnell zu einer Krise, bei der die Passagiere völlig im Ungewissen über ihren weiteren Verbleib blieben.

Pilot meldet Tankbedarf und Warteschlangen

In den ersten beiden Stunden habe es überhaupt nichts zu essen gegeben. Erst nach rund drei Stunden seien Getränke, Chips und Snacks angeboten worden. Allerdings geschah dies ausschließlich gegen Bezahlung, was die ohnehin angespannte Stimmung weiter verschärfte. Zwischenzeitliche habe der Pilot die Reisenden darüber informiert, dass die Maschine nachgetankt werden müsse. Doch auch hier war offenbar Geduld gefragt.

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In der Warteschlange sei das Flugzeug zunächst an erster Position gewesen, dann plötzlich wieder an dritter Stelle. Diese ständigen Änderungen in der Priorisierung sorgten für zusätzliche Unsicherheit bei den wartenden Fluggästen. Nach bereits fünf Stunden Verspätung folgte die nächste Hiobsbotschaft: Die Enteisungsfahrzeuge müssten ebenfalls erst tanken. Die Verfügbarkeit der notwendigen Bodenfahrzeuge war also nicht gewährleistet.

Toilettengang verweigert und Dienstzeit abgelaufen

Zu diesem Zeitpunkt soll einem Passagier sogar der Gang zur Toilette verweigert worden sein, da alle Reisenden sitzen bleiben mussten. "In dieser Phase waren kein Toilettengang, kein Essen und kein Trinken möglich", erklärt Martin, ein betroffener Passagier. Gegen 16.40 Uhr setzte sich die Maschine schließlich in Bewegung, um auf die Enteisung zu warten. Doch als die Maschine endlich enteist war, platzte die Hoffnung auf einen baldigen Abflug erneut.

Die Crew habe mittlerweile ihre zulässige Dienstzeit überschritten und dürfe deshalb nicht mehr starten. Dies ist eine strenge Sicherheitsvorschrift, die jedoch für die Passagiere schwerwiegende Konsequenzen hatte. Die Maschine rollte zurück. Erst um 18.10 Uhr konnten die Passagiere das Flugzeug wieder verlassen. Der Zeitpunkt markierte das Ende des ersten, fehlgeschlagenen Abstechers am Flughafen. Sie verließen die Maschine nach acht Stunden und 40 Minuten, ohne auch nur einmal abgehoben zu sein.

Ryanair begründet Verspätung mit Technikproblem

Doch der Reise-Albtraum war damit noch lange nicht vorbei. Mit einer neuen Crew sollte es schließlich um 21.30 Uhr nach Valencia gehen. Doch auch dieser Abflug fand nicht statt. Ein weiteres Boarding war für 22.30 Uhr angedacht. "Wir stehen aber noch immer am Flughafen, mehr als 13 Stunden nach dem geplanten Abflug", so Martin. Die Fluggesellschaft Ryanair nahm nun Stellung zu dem Vorfall und verwies auf externe Ursachen.

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Laut der Fluggesellschaft sei die massive Verspätung des Fluges von Wien nach Valencia auf ein technisches Problem mit dem Enteisungssystem zurückzuführen. Dieses System werde von der Flugsicherung kontrolliert. Dadurch hätten die Maschinen nicht rechtzeitig enteist werden können. Die Fluggesellschaften und ihre Passagiere seien deshalb gezwungen gewesen, auf einen freien Termin zur Enteisung zu warten. Das tatsächliche Ausmaß der Wartezeit sei für Ryanair allerdings nicht absehbar gewesen.

Infolgedessen habe die Crew ihre zulässige Dienstzeit überschritten, wodurch sich die Reise für die Passagiere erneut verzögerte. Man werde die Angelegenheit mit Nachdruck bei der Wiener Flugsicherung verfolgen, betont die Fluggesellschaft. Auf die Vorwürfe der fehlenden Verpflegung und der eingeschränkten hygienischen Situation ging die Pressestelle jedoch nicht ein. Martin hätte sich seinen Urlaubsstart sicher anders vorgestellt, als er am späten Abend immer noch am Terminal stand.