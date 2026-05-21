Ryanair-Chef prophezeit schweren Herbst und Pleiten wegen Iran-Kriegs

Der irische CEO von Ryanair Michael O'Leary sah seine Airline voll auf Kurs und prophezeit wegen des Iran-Kriegs einen schweren Herbst und reihenweise Pleiten. Der Geschäftsführer der Billigairline sah vor allem dann schwarz, wenn die Krise im Nahen Osten nicht rasch gelöst wird. Wenn der Konflikt bis im September anhält werden einige der unseriösen Airline-Konkurs gehen prophezeit O'Leary. Er rechne zwar damit dass die Straße von Hormus bald wieder öffne sollte aber wenn diese bis im Herbst geschlossen bleiben sieht er für die Mitbewerber am Himmel kein Land mehr. Dann werden in ganz Europa Fluggesellschaften in die Knie gehen. Vor allem der ungarische Konkurrent Wizzair und die Swiss-Schwester Air Baltic seien extrem gefährdet. Auch Easyjet sieht O'Leary schwarz für dieses Jahr denken ihm die Airline wird dieses Jahr keinen Gewinn einfahren. Der Grund dafür liegt in der geschickten Absicherung der Treibstoffpreise dem sogenannten Hedging. Die irische Billigairline kann dadurch bis im März nächsten Jahres 80 Prozent des Treibstoffs zu einem festgelegten Preis einkaufen und ist gegen Schwankungen beim Ölpreis geschützt. Die Konkurrenz hat hier schlecht vorgesorgt., Wizzair hat bis Ende Jahr nur 55 Prozent abgesichert und ist dem instabilen Ölmarkt stark ausgesetzt. Noch schlimmer steht es um Air Baltic wo lediglich 10 Prozent abgesichert sind. Die lettische Regierung hatte im April bereits mit einem Notkredit von 27 Millionen Franken aus geholfen das Darlehen muss aber bereits im August zurückgezahlt werden., Anfang Mai stellte die Billigairline Spirit nach 34 Jahren den Flugbetrieb ein. 15.000 Mitarbeiter verloren ihren Job. Die steigenden Kerosinkosten an die Passagiere weiterzugeben. ist für die Anbieter kaum möglich.

Der irische CEO von Ryanair Michael O'Leary sah seine Airline voll auf Kurs und prophezeit wegen des Iran-Krieg s einen schweren Herbst und reihenweise Pleiten. Der Geschäftsführer der Billigairline sah vor allem dann schwarz, wenn die Krise im Nahen Osten nicht rasch gelöst wird.

Wenn der Konflikt bis im September anhält werden einige der unseriösen Airline-Konkurs gehen prophezeit O'Leary. Er rechne zwar damit dass die Straße von Hormus bald wieder öffne sollte aber wenn diese bis im Herbst geschlossen bleiben sieht er für die Mitbewerber am Himmel kein Land mehr. Dann werden in ganz Europa Fluggesellschaften in die Knie gehen. Vor allem der ungarische Konkurrent Wizzair und die Swiss-Schwester Air Baltic seien extrem gefährdet.

Auch Easyjet sieht O'Leary schwarz für dieses Jahr denken ihm die Airline wird dieses Jahr keinen Gewinn einfahren. Der Grund dafür liegt in der geschickten Absicherung der Treibstoffpreise dem sogenannten Hedging. Die irische Billigairline kann dadurch bis im März nächsten Jahres 80 Prozent des Treibstoffs zu einem festgelegten Preis einkaufen und ist gegen Schwankungen beim Ölpreis geschützt. Die Konkurrenz hat hier schlecht vorgesorgt.

Wizzair hat bis Ende Jahr nur 55 Prozent abgesichert und ist dem instabilen Ölmarkt stark ausgesetzt. Noch schlimmer steht es um Air Baltic wo lediglich 10 Prozent abgesichert sind. Die lettische Regierung hatte im April bereits mit einem Notkredit von 27 Millionen Franken aus geholfen das Darlehen muss aber bereits im August zurückgezahlt werden. Anfang Mai stellte die Billigairline Spirit nach 34 Jahren den Flugbetrieb ein. 15.000 Mitarbeiter verloren ihren Job.

Die steigenden Kerosinkosten an die Passagiere weiterzugeben. ist für die Anbieter kaum möglich. Ein Experte denkt das ein riesiges Problem für Unternehmen wie Wizzair. Preiserhöhungen widersprechen dem Geschäftsmodell der Billigairlines. Da diese ihre Kunden primär mit Tiefpreisen anlocken gibt es kaum Spielraum für teurere Tickets.

Genau dann droht die finanzielle Schieflage vor der der Ryanair-Chef nun warnt. /nDerThomas Ryanair CEO ist bekannt dafür kein Blatt vor den Mund zu nehmen. /nDie gesamte Flugbranche muss sich nun den Konsequenzen des Iran-Kriegs stellen.pyplo





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