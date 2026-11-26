Passagiere einer Ryanair-Maschine mussten am Flughafen Wien über acht Stunden im Flugzeug ausharren. Grund waren technische Probleme bei der Enteistung und massive Schneefälle.

Am Donnerstag ereigneten sich dramatische Szenen an Bord eines Ryanair -Flugzeugs am Flughafen Wien. Mehr als acht Stunden mussten die Passagiere im Flugzeug ausharren, ehe die Maschine schließlich in Richtung London abheben konnte.

Ein Passagier berichtete, eine Flugbegleiterin habe weinend in einer Ecke gesessen. Zuvor hatten mehrere Fluggäste versucht, die Maschine zu verlassen, woraufhin der Kapitän per Durchsage verordnete, dass niemand aussteigen dürfe. Die Stimmung drohte zu eskalieren, und zwei junge Reisende standen kurz davor, die Nerven zu verlieren.

Der Betroffene schilderte, dass die Zustände in der Maschine unerträglich gewesen seien. Es gab keinerlei ernstzunehmende Informationen oder Versorgung. Ähnliche Erfahrungen machte eine 23-jährige Niederösterreicherin, die ursprünglich nur ihren Freund in London besuchen wollte. Für sie wurde die Reise zu einer stundenlangen Odyssee am Boden, da der geplante Flugplan aufgrund massiver Schneefälle komplett zunichte gemacht wurde.

Technische Probleme bei der Enteistung

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Kurz nach 9 Uhr betrat die 23-Jährige die Ryanair-Maschine. Um 9.40 Uhr hätte der Flieger eigentlich abheben sollen, doch der Wetterbericht ließ keine positive Entwicklung erwarten. Immer wieder wurde der Abflug verschoben, und zunächst wurde den Passagieren ein Start gegen 13.30 Uhr in Aussicht gestellt. Als Grund für die Verzögerung wurden technische Probleme bei der Flugzeugenteisung genannt. Es hieß, an deren Behebung werde gearbeitet, doch auch dieser Abflugtermin verstrich ohne Erfolg.

Zwischenzeitlich kursierte das Gerücht unter den Passagieren, dass einem Enteisungsfahrzeug der Treibstoff ausgegangen sein soll. Eine Bestätigung dafür gab es jedoch bislang nicht. Die Unsicherheit und das lange Warten trugen erheblich zur Anspannung bei. Die Passagiere waren hilflos ausgeliefert, da weder eine klare Kommunikation noch eine adäquate Versorgung seitens der Crew oder der Fluggesellschaft stattfand.

Elende Bedingungen ohne Hygiene und Verpflegung

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Während die Stunden vergingen, verschlechterte sich die Situation an Bord zusehends. Besonders die mangelnde Versorgung stieß bei den Reisenden auf massive Ablehnung. Die 23-Jährige berichtete, es gebe weder Essen noch zu trinken. Nicht einmal gratis Wasser werde verteilt. Wer etwas trinken wollte, musste dafür bezahlen. Man versprach den Betroffenen, am Flughafen in London Gutscheine zu erhalten. Diese Aussicht half jedoch in dem Moment wenig, da der Durst und das Unbehagen unmittelbar spürbar waren.

Auch die hygienischen Zustände in der Maschine wurden zunehmend problematisch. Die Sanitäranlagen gingen über, was zu einer zusätzlichen Belastung für die eingesperrten Personen führte. Die junge Frau bezeichnete die Gesamtsituation als absoluten Horror. Die Kombination aus fehlender Nahrung, Wasser und funktionsfähigen Toiletten führte dazu, dass die Geduld der Reisenden nach und nach erschöpft war. Viele hatten das Gefühl, als nicht-existent behandelt zu werden.

Ende der Qualen und offizielle Erklärungen

Erst nachdem auch der nächste in Aussicht gestellte Abflugtermin um 16.10 Uhr nicht eingehalten werden konnte, fand das stundenlange Warten ein Ende. Laut Flightradar hob die Ryanair-Maschine um 17.34 Uhr endlich ab und befand sich auf dem Weg nach London. Die Passagiere hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als acht Stunden im Flugzeug verbracht, noch bevor die eigentliche Flugreise überhaupt begonnen hatte. Dies stellt einen Rekord an Verzögerungen am Boden dar, der in der Branche für große Betroffenheit sorgte.

Ryanair verwies in einer Anfrage auf ein technisches Problem mit dem von der Flugsicherung (ATC) gesteuerten Enteisungssystem am Flughafen Wien. Die Fluggesellschaften seien deshalb gezwungen gewesen, auf einen freien Termin zur Enteisung der Maschinen zu warten. Das enorme Ausmaß der Wartezeit sei für Ryanair nicht absehbar gewesen. Man werde den Vorfall nun mit Nachdruck bei der Wiener Flugsicherung verfolgen, um Aufklärung zu erhalten und Verantwortliche zur Rede zu stellen.

Seitens des Flughafens Wien verweist man auf die anhaltend starken Schneefälle. Der Winterdienst sei im Dauereinsatz, um die Betriebsflächen von den Schneemassen zu befreien. Zudem müssten sämtliche Maschinen vor dem Abflug enteist werden. Dadurch komme es sowohl bei Starts als auch vereinzelt bei Landungen zu Verzögerungen. Mit einer Entspannung der Situation rechnet der Flughafen in den Abendstunden, da sich das Wetter langsam bessert.

Für die betroffenen Reisenden bleibt diese Erfahrung jedoch nachhaltig prägend. Die Kombination aus schlechter Kommunikation, fehlender Versorgung und technischem Versagen hat das Vertrauen in die Fluggesellschaft und die Infrastruktur am Flughafen Wien schwer erschüttert. Die Passagiere fordern nun Konsequenzen und eine angemessene Entschädigung für die erlittenen Nöte. Der Vorfall dient als warnendes Beispiel für die Empfindlichkeit der Luftfahrtinfrastruktur bei extremen Wetterbedingungen.