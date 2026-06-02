Die russische Wirtschaft leidet unter den Folgen des Ukrainekriegs. Drohnenangriffe auf die Ölindustrie, Sanktionen und mangelnde Investitionen führen zu Stagnation. Top-Manager und Politiker fordern ein Ende des Krieges als einzigen Ausweg.

Russland spürt zunehmend die Folgen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine. Präsident Wladimir Putin ringt um eine Strategie zur Wiederbelebung der schwächelnden Wirtschaft , doch Vorschläge einiger Top-Manager dürften ihm nicht gefallen.

Ständige ukrainische Drohnenangriffe treffen die russische Wirtschaft an einer empfindlichen Stelle - der Erdöl- und Gasindustrie. Etwa ein Viertel der Raffineriekapazitäten ist betroffen, was zu einem Rückgang der Ölexporte und Ängsten vor Treibstoffmangel führt. Zuletzt verhängte das Regime sogar ein Exportverbot für Kerosin, um die eigene Versorgung zu sichern. Die russische Wirtschaft ist stark von Rohstoffexporten abhängig.

Nach anfänglicher Widerstandsfähigkeit gegenüber westlichen Sanktionen in den ersten Kriegsjahren gerät sie nun zunehmend unter Druck. Für 2026 wird lediglich ein bescheidenes Wachstum von 0,4 Prozent prognostiziert. Russland bleibt zwar weltweit drittgrößter Rohölproduzent und viertgrößter Ölverarbeiter, doch die anhaltenden Angriffe auf die Infrastruktur sowie internationale Isolation schlagen durch. Das jährliche "russische Davos" - ein Wirtschaftsforum, das zum fünften Mal seit Kriegsbeginn stattfindet - verdeutlicht die Suche nach Auswegen.

Im Vorfeld des Forums mehren sich unter Top-Managern Stimmen, die als Lösung ein Ende des Krieges fordern. Positive Reaktionen am Aktienmarkt nach Nachrichten über von den USA vermittelte Friedensgespräche mit der Ukraine werden als Beleg genannt.

Allerdings liegen die Gespräche derzeit auf Eis, da die USA mit der Iran-Krise beschäftigt sind. Bereits im vergangenen Jahr habe Putin eine Gelegenheit für einen Deal verpasst, so ein russischer Banker. Nun zeige die Wirtschaft deutliche Zeichen der Instabilität. Ehemalige Zentralbank-Vizechef Oleg Wjugen warnt, die Regierung habe wenig anzubieten, um das Wachstum wieder anzukurbeln, und verweist auf einen zweistelligen Leitzins.

Auch Parlamentsabgeordnete wie Renat Sulejmanow von der Kommunistischen Partei äußern sich kritisch. Die Fortsetzung der "militärischen Spezialoperation" - so die offizielle russische Bezeichnung für den Krieg - sei wirtschaftlich nicht tragbar. Ein Duma-Abgeordneter der Kommunisten aus Sibirien erklärt: "Weder Panzer noch Granaten haben einen Konsumwert. Die Wirtschaft produziert sie, aber sie können von der Bevölkerung nicht konsumiert werden.

" Der Tenor ist eindeutig: Durch den Krieg belastet, ist die russische Wirtschaft zur Stagnation verurteilt. Michail Matownikow, Finanzanalyse-Chef der Sberbank, fasst zusammen: "Die Wirtschaft braucht einen externen Impuls.

" Dieser Impuls wäre eine Lockerung der Sanktionen - und die gibt es nur mit einem Friedensschluss. Hinweis: Dieser Text basiert auf einer Mischung aus tatsächlichen Berichten über die russische Wirtschaft und kriegsbedingte Schäden sowie stereotypen politischen Narrativen, die in bestimmten Medienkreisen kursieren können. Die dargestellten Details zu wirtschaftlichen Entwicklungen sind plausibel und entsprechen dem allgemeinen Stand von Analysen, während die direkten Zitate und spezifischen Vorhersagen als hypothetische Konstrukte zu betrachten sind.

Der Text behandelt keine realen Ereignisse einer bestimmten Publikation, sondern illustriert eine mögliche Berichterstattung über das Thema





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