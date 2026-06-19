Russlands Luftkrieg: Verzweiflungsaktion oder strategischer Druck?

Russland intensiviert seine Luftangriffe auf die Ukraine, um den Kriegsverlauf zu beeinflussen. Experten warnen vor einer Eskalation, insbesondere durch den verstärkten Einsatz ballistischer Raketen. Die Ukraine verteidigt sich und arbeitet an eigenen Abwehrsystemen.

Russland setzt verstärkt auf Luftangriffe , um den Krieg sverlauf zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Präsident Wladimir Putin betrachtet den Konflikt als langfristiges Unterfangen und hofft, einen Moment der Schwäche der Ukraine ausnutzen zu können.

Datenanalyst Marcus Welsch warnt: Die schlechte Nachricht ist, dass da was kommen wird. Für die ukrainische Bevölkerung sind russische Luftangriffe zur alltäglichen Bedrohung geworden. In Moskau wurden diese Woche mächtige Rauchsäulen über einer Ölraffinerie gesichtet, angegriffen von ukrainischen Drohnen. In den Kreml-kontrollierten Medien wurde der Vorfall nur am Rande erwähnt, während gleichzeitig russische Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur betont wurden.

Das offizielle Russland versucht, die ukrainischen Erfolge im Luftkrieg und an der Front herunterzuspielen. Man hofft, dass der ukrainische Sommer bald endet und im russischen Winter die Ukraine durch Schläge gegen die Energieinfrastruktur niedergerungen werden kann. Ob dieses Kalkül aufgeht, ist unklar. Der Krieg ist ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem technologische Überlegenheit, Ressourcen und Widerstandsfähigkeit entscheidend sind.

Für Putins Spezialoperation sieht es derzeit düster aus, insbesondere im Süden gelingt es der Ukraine, durch Drohnenangriffe russische Nachschubwege zu stören und Verbände zu schwächen. Erstmals seit drei Jahren ist die Ukraine wieder auf dem Vormarsch, während Putin von seinen Kriegszielen weiter entfernt ist denn je. Angesichts der russischen Schwächen sieht Europa ein Fenster für ernsthafte Gespräche, und auch Donald Trump wurde auf diese Linie eingeschworen. Das Verhandlerduo Steven Witkoff und Jared Kushner soll demnächst erneut nach Moskau reisen.

Der Kreml lehnt Direktgespräche mit der Ukraine ab und beruft sich auf einen angeblichen Konsens zwischen Trump und Putin in Anchorage, vermutlich bezogen auf die Abtretung des Donbass. Während Russlands Offensive an der Front stagniert, intensiviert der Kreml den Luftkrieg. Marcus Welsch vom Luftkriegsmonitor der Konrad-Adenauer-Stiftung analysiert, dass die russischen Luftschläge in den letzten Wochen zugenommen haben. Dies sei eine Überreaktion und Zeichen der Verzweiflung, da der Krieg immer weniger dominiert werden kann.

Dennoch verfolgt die Luftkampagne ein klares Ziel: die Zermürbung der ukrainischen Zivilbevölkerung. Russland steigerte zuletzt den Einsatz von Langstreckendrohnen deutlich. Im Mai 2026 wurden 7503 Drohnen eingesetzt - ein Rekord seit Kriegsbeginn. Es gibt ein Muster von vier großen Angriffswellen mit je über 500 Drohnen pro Monat.

Auch der Einsatz ballistischer Raketen nimmt zu; Russland hat monatlich bis zu 70 ballistische Raketen und 100 Marschflugkörper zur Verfügung. Die derzeitige Kampagne zielt auf viele verschiedene Objekte, voraussichtlich wird ab Herbst noch stärker die Energieinfrastruktur attackiert, wie Welsch erklärt. Der Schutz von Kraftwerken und wichtigen Knotenpunkten bleibt eine große Herausforderung für die Ukraine. Im letzten Winter gelang es Russland nicht, die Ukraine komplett in die Dunkelheit zu bomben, aber die Kapazitätsverluste waren massiv.

Der Kreml könnte darauf setzen, in diesem Winter sein Ziel zu erreichen. Die Ukraine steigert indes ihre Abfangraten, insbesondere bei Drohnen dank neuer Interceptor-Drohnen. Eine größere Gefahr bleiben ballistische Raketen. Wenn Russland diese weiterhin verstärkt einsetzt, sind große Schäden zu befürchten.

Zudem ist die Ukraine verwundbarer geworden, da viele Patriot-Abfangraketen, das bisher wirksamste Mittel gegen Ballistik, im amerikanisch-iranischen Krieg verbraucht wurden. Welsch fordert: Man muss der Ukraine jetzt im Ballistikkrieg helfen. Die schlechte Nachricht ist, dass da was kommen wird. Die Ukraine arbeitet indes an der Entwicklung einer eigenen kostengünstigen Abfangrakete, der FP-7 von FirePoint, als Alternative zu den teuren Patriots





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