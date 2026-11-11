Alexander Dartschijew, russischer Botschafter in den USA, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das Außenministerium bestätigt den Tod ohne Angabe der Todesursache.

Der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Alexander Dartschijew, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Diese Information wurde am Mittwochabend durch Medienberichte bekannt, die sich auf das russische Außenministerium stützten. Die Nachrichtenagentur APA und andere Quellen bestätigen den Tod des Diplomaten.

Tod des Botschafters in Washington

Alexander Dartschijew starb während seiner Amtszeit als russischer Gesandter in Washington. Das russische Außenministerium hat bisher keine offizielle Todesursache mitgeteilt. In einer Erklärung wird er als herausragender Diplomat und erfahrene Führungspersönlichkeit gewürdigt. Seine Kollegen schätzen ihn zudem als freundlichen Mentor und engagierten Mitarbeiter.

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Karriere und diplomatischer Hintergrund

Dartschijew war seit Anfang 2025 als Botschafter in den USA tätig. Er folgte damit einem Posten, der seit Oktober 2024 vakant gewesen war. Die Spannungen zwischen Moskau und der Regierung von Joe Biden hatten eine Neubesetzung verzögert. Zuvor war er von 2014 bis 2021 Botschafter in Kanada. Anschließend leitete er die Nordamerika-Abteilung im russischen Außenministerium.

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Pozitiven Kontext zur Ukraine-Politik

Als Russland im Februar 2022 die Ukraine angriff, bezeichnete Dartschijew dies als notwendige Maßnahme. Diese Positionierung prägte seine öffentliche Wahrnehmung in den folgenden Jahren. Seine Ernennung nach Washington erfolgte rund zwei Monate nach der Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus. Dies markierte einen neuen Abschnitt in den bilateralen Beziehungen.

Reaktionen und weitere Schritte

Das Auswärtige Amt in Moskau würdigte den Verstorbenen öffentlich. Es fehlen jedoch Details zum genauen Zeitpunkt oder Ort des Todes. Die genaue Zeremonie oder Trauerfeier wurde noch nicht angekündigt. Die diplomatische Vertretung Russlands in den USA arbeitet weiterhin unter den aktuellen politischen Bedingungen.