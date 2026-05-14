Russland zeigt erfolgreich getestet Rakete 'Sarmat', das mächtigste Raketensystem der Welt

Das russische Verteidigungsministerium hat neue Aufnahmen veröffentlicht, die einen erfolgreichen Test der Interkontinentalrakete 'Sarmat' zeigen sollen. Die Rakete soll mit mehreren nuklearen Sprengköpfen bestückt werden und eine Reichweite von mehr als 35.000 Kilometern haben. Kremlchef Wladimir Putin bezeichnete sie als das mächtigste Raketensystem der Welt.

Am Dienstag hat das russische Verteidigungsministerium neue Aufnahmen veröffentlicht, die einen erfolgreichen Test der seit Jahren angekündigten Interkontinentalrakete vom Typ " Sarmat " zeigen sollen. Im Westen ist die Waffe unter dem NATO -Spitznamen "Satan II" bekannt.

Kremlchef Wladimir Putin (73) bezeichnete die Rakete als das "mächtigste Raketensystem der Welt". Die Reichweite soll bei mehr als 35.000 Kilometern liegen. Die Sarmat kann mit mehreren nuklearen Sprengköpfen bestückt werden. Wie focus.de berichtet, konnte Reuters diese Angaben nicht unabhängig überprüfen.

Bei der "Satan II" handelt es sich um das erste nach dem Kalten Krieg entwickelte russische Raketensystem. Die Sarmat gilt als zentrales Prestigeprojekt der russischen Nuklearstreitkräfte. Die Entwicklung läuft bereits seit 2011. Sie soll die veralteten sowjetischen "Voyevoda"-Raketen ersetzen.

Ursprünglich hatte Russland die Einsatzbereitschaft bereits für 2022 angekündigt - das Jahr, in dem Putin seinen Großangriff auf die Ukraine startete. Laut Putin befindet sich die Rakete nun in der Endphase der Entwicklung





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