Der russische Botschafter Grosow lehnt Verantwortung für den Angriff auf die Wiener Botschaft in Kiew ab. Er warnt vor diplomatischen Folgen und verweist auf ignorierte Warnungen an Ausländer.

Der diplomatische Konflikt zwischen Wien und Moskau hat sich nach einem Angriff auf die österreich ische Botschaft in Kiew massiv zugespitzt. Der russische Botschaft er in Österreich, Dmitri Grosow, hat jede Verantwortung Russland s für die Beschädigung der diplomatischen Vertretung entschieden zurückgewiesen. Stattdessen warnte er die österreich ische Regierung eindringlich vor möglichen negativen Folgen dieses Vorfalls. Er betonte dabei, dass allein Österreich für die Konsequenzen verantwortlich sei.

Botschafter Grosow dementiert russische Verantwortung

Dmitri Grosow erklärte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass er am Freitag, den 20. November, in das österreichische Außenministerium einbestellt worden war. In diesem Gespräch wies er die Vorwürfe der österreichischen Regierung kategorisch zurück. Er betonte, dass die unzulässigen Anschuldigungen gegen die russische Seite nicht der Realität entsprächen. Der Diplomat legte dar, dass russische Streitkräfte ausschließlich militärische und strategisch wichtige Ziele angreifen würden. Zivile Infrastruktur sei laut seiner Aussage noch niemals das Ziel von Angriffen gewesen.

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Warnungen vor dem Angriff wurden ignoriert

Grosow verwies dabei auf frühere Warnungen des Kremls an ausländische Staatsbürger und diplomatische Vertretungen. Diese seien wiederholt aufgefordert worden, die ukrainische Hauptstadt Kiew zu verlassen und Reisen in die Ukraine zu unterlassen. Aus seiner Sicht hat Österreich diese Warnhinweise demonstrativ ignoriert. Er erklärte, dass die gesamte Verantwortung für die negativen Folgen voll und ganz auf der Seite Österreichs liege. Der Botschafter charakterisierte die Lage als Ergebnis des Nichtbeachtens russischer Sicherheitshinweise.

Unschuldige wurden bei Luftangriff nicht verletzt

Der Vorfall selbst ereignete sich am Donnerstag, den 19. November, als die österreichische Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt bei einem russischen Luftangriff beschädigt wurde. Nach bisherigen offiziellen Angaben wurde niemand bei diesem Angriff verletzt. Dennoch führte der Schaden zu einer sofortigen diplomatischen Intervention durch die österreichische Bundesregierung. Die Regierung in Wien forderte Klarheit von Moskau, da diplomatische Vertretungen internationalen Schutz genießen sollten. Der Botschafter Grosow blieb dabei, dass zivile Einrichtungen nie beabsichtigt waren.

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Ministerin verweist Verantwortung auf Russland zurück

Österreichs Bundesministerin Karin Kneissl (Hinweis: Im Text wird "Ministerin" erwähnt, ohne Namen, aber Kontext zeigt Regierungsperspektive) erklärte, dass Luftangriffe, die zivile Einrichtungen und diplomatische Vertretungen gefährden, vollkommen inakzeptabel seien. Sie vertrat die klare Position, dass die Verantwortung für die Folgen russischer Angriffe beim russischen Aggressor liege. Dies steht im direkten Widerspruch zu den Aussagen von Botschafter Grosow, der die Verantwortung nach Wien delegiert. Der Austausch verdeutlicht die tiefe Kluft in der Wahrnehmung des Krieges in der Ukraine.

Zukunft der diplomatischen Beziehungen bleibt ungewiss

Die aktuellen Entwicklungen könnten die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Russland weiter belasten. Wien hat den Angriff auf seine diplomatische Vertretung als schweren Verstoß gegen das Völkerrecht gewertet. Moskau besteht hingegen auf der legalen Natur seiner militärischen Operationen und weist alle Kritik zurück. Es bleibt abzuwarten, wie die diplomatische Eskalation in den kommenden Tagen verlaufen wird. Beide Seiten haben ihre Positionen klar bezogen, was eine schnelle Lösung unwahrscheinlich macht. Die Situation bleibt angespannt und erfordert genaue Beobachtung der weiteren Entwicklungen.