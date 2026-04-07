Russland unterstützt Iran mit Drohnen, Satellitenbildern und Geheimdienstinfos

Russland liefert dem Iran fortschrittliche Drohnen, Satellitenaufnahmen und Geheimdienstinformationen. Die Kooperation unterstreicht die wachsende strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern und deren gemeinsame Interessen.

Russland intensiviert seine militärische Zusammenarbeit mit dem Iran und unterstützt Teheran in mehreren Bereichen, wie aus Geheimdienst berichten hervorgeht. Der Fokus liegt dabei auf der Bereitstellung von fortschrittlicher Drohnen technologie, Satellitenaufnahmen und Geheimdienst informationen.

Diese Kooperation unterstreicht die wachsende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern und deren gemeinsame Interessen, insbesondere in Bezug auf die militärische Stärkung und die Herausforderung westlicher Einflüsse. Die Entwicklungen werfen auch Fragen nach der Reaktion der internationalen Gemeinschaft und den Auswirkungen auf die regionale Stabilität auf.\Die jüngsten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Russland dem Iran verbesserte Kamikaze-Drohnen liefert, die im Ukraine-Krieg getestet und weiterentwickelt wurden. Diese Drohnen, basierend auf der iranischen Shahed-Technologie, wurden technisch aufgerüstet und verfügen über leistungsstärkere Motoren, verbesserte Sensoren und möglicherweise auch Jet-Antriebe für höhere Geschwindigkeiten. Neben der Bereitstellung von Drohnen unterstützt Russland den Iran auch durch die Lieferung von Satellitenaufnahmen, die für militärische Operationen in der Golfregion genutzt werden können. Ukrainische und westliche Geheimdienste bestätigen, dass russische Satelliten in den letzten Wochen Dutzende von Aufnahmen militärischer Infrastruktur in der Region angefertigt haben, einschließlich Flughäfen und Ölfeldern. Diese Informationen wurden an den Iran weitergegeben und scheinen bei Angriffen durch iranische Raketen und Drohnen verwendet worden zu sein, wie etwa beim Angriff auf die Prinz Sultan-Luftwaffenbasis in Saudiarabien. Darüber hinaus profitiert der Iran von russischen Geheimdienstinformationen und möglicherweise auch von Hacker-Aktivitäten, die zur Unterstützung militärischer Ziele eingesetzt werden.\Die Kooperation zwischen Russland und dem Iran hat seit Beginn des Ukraine-Krieges deutlich zugenommen. Im Januar 2025 vereinbarten die beiden Länder eine strategische Partnerschaft, die ihre wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen weiter vertiefen soll. Diese Partnerschaft wird durch die wachsende Rolle Chinas als Vermittler und Lieferant von Dual-Use-Gütern zusätzlich verstärkt. China unterstützt den Transfer von Technologie und Materialien, die sowohl Russland als auch dem Iran zugutekommen. Die USA beobachten diese Entwicklungen genau, halten sich aber mit öffentlichen Kommentaren zurück. Die Lieferung der verbesserten Drohnen an den Iran wird von Geheimdiensten als unmittelbar bevorstehend eingeschätzt, wobei die genauen Transportwege nicht öffentlich bekannt sind. Mögliche Routen umfassen den Seeweg über das Kaspische Meer, Lufttransporte oder Landwege über Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan. Diese Zusammenarbeit wirft Fragen bezüglich der Reaktion der internationalen Gemeinschaft und der Auswirkungen auf die regionale Sicherheit auf, insbesondere in Bezug auf die Spannungen im Nahen Osten und die Auswirkungen auf den Konflikt in der Ukraine





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