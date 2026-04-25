Russland startet neue Angriffswelle auf die Ukraine – Rumänien meldet Schäden durch Drohnentrümmer

Russland hat in der Nacht auf Samstag eine neue Angriffswelle gegen die Ukraine gestartet, bei der Drohnen, Raketen und Marschflugkörper eingesetzt wurden. Die ukrainische Luftabwehr meldete schwere Explosionen in mehreren Städten, darunter Dnipro, wo mindestens 18 Zivilisten verletzt wurden. Auch Rumänien wurde von Trümmerteilen einer Drohne getroffen, was zu Sachschäden führte. Die Spannungen an der Ostflanke der Nato verschärfen sich weiter.

In der Nacht auf Samstag hat Russland eine neue Angriffswelle gegen die Ukraine gestartet, bei der Drohnen , ballistische Raketen und Marschflugkörper eingesetzt wurden. Die ukrainische Luftabwehr meldete, dass in fast allen Landesteilen Luftalarm ausgelöst wurde, während die Bevölkerung aufgefordert wurde, sich in Sicherheit zu bringen.

Besonders betroffen waren Städte wie Charkiw, Dnipro und Kiew, wo schwere Explosionen gemeldet wurden. In Dnipro wurden mindestens 18 Zivilisten verletzt, wie der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mitteilte. Die ukrainische Luftwaffe berichtete von 619 feindlichen Drohnen sowie 47 Raketen und Marschflugkörpern verschiedener Typen, von denen 580 Drohnen abgefangen wurden. Die meisten Marschflugkörper vom Typ Ch-101 und ballistische Raketen vom Typ Kalibr seien ausgeschaltet worden, doch gegen Boden-Boden-Raketen vom Typ Iskander-M habe die Ukraine keine wirksamen Abwehrmöglichkeiten.

Der Angriff traf mehrere Regionen, wobei Dnipro im Südosten der Ukraine besonders schwer betroffen war. Russland führt seit über vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und hält knapp ein Fünftel des Landes besetzt. Die ständigen Luftangriffe versetzen die ukrainische Bevölkerung in Angst und Schrecken. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau gab an, in der Nacht 127 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben.

Die Angriffe richteten sich auf die Wolga-Region sowie auf Städte wie Perm und Jekaterinburg am Ural, wo sechs Menschen verletzt wurden, wie der Gebietsgouverneur Denis Pasler mitteilte. Angaben zu angegriffenen Militärzielen oder Industrieanlagen gab es nicht. Auch das Nato-Land Rumänien wurde von den Folgen des Angriffs betroffen, als Trümmerteile einer Drohne in der Stadt Galati im Südosten des Landes niedergingen. Dabei wurden ein Nebengebäude und ein Strommast beschädigt, wie das Verteidigungsministerium in Bukarest mitteilte.

Verletzte oder Tote gab es nicht, doch das Ministerium verurteilte das Vorgehen Russlands als unverantwortlich und gefährdend für die Sicherheit der rumänischen Bürger sowie die kollektive Sicherheit der Nato. Rumänien teilt eine 650 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine und hat bereits mehrfach russische Drohnen in seinem Luftraum registriert, wenn Moskau ukrainische Häfen auf der anderen Seite der Donau angriff. Bisher gab es keine Sachschäden, doch die jüngsten Vorfälle haben die Spannungen an der Ostflanke der Nato weiter verschärft.

Rumänien hat bisher davon abgesehen, Drohnen in Friedenszeiten abzuschiessen, obwohl das Gesetz dies erlaubt, wenn Leben oder Eigentum in Gefahr sind. Um sich besser zu schützen, will das Land in den kommenden Tagen ein KI-gestütztes US-System zur Drohnenabwehr in seine Luftverteidigung integrieren, wie Verteidigungsminister Radu Miruta erklärte. Das System wird bereits in Polen eingesetzt. Die Situation zeigt, wie der Krieg in der Ukraine zunehmend auch die Nachbarländer und die Nato-Staaten in Mitleidenschaft zieht.

Die ukrainische Bevölkerung bleibt unter dem ständigen Druck der russischen Angriffe, während die internationale Gemeinschaft aufgerufen ist, die Sicherheit und Stabilität in der Region zu gewährleisten. Die Eskalation der Konflikte unterstreicht die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung, um weitere humanitäre Katastrophen zu verhindern





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