Russland startet massive Drohnen- und Raketenangriffe nach Waffenruhe

Nach einer kurzen Waffenruhe hat Russland eine neue Serie von Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine gestartet. Dabei starben mindestens 18 Zivilisten in Kiew und Dnipro. Präsident Selenskyj warnt vor einem Großangriff und fordert mehr Luftabwehrsysteme, da die Bestände knapp sind. Auch in russischen Grenzgebieten kam es zu einem ukrainischen Angriff.

Russland startete nach einer vorübergehenden Waffenruhe eine neue Welle von Drohnen- und Raketen angriffen auf die Ukraine . Bei den Attacken wurden nach ukrainischen Angaben mindestens achtzehn Zivilisten getötet, darunter eine Frau und ein achtjähriger Junge, die in Dnipro unter den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses geborgen wurden.

In Kiew starben sechs Menschen, als russische Waffen zahlreiche Wohnhäuser und andere zivile Gebäude beschädigten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte in einer Videoansprache vor einem möglichen Großangriff und rief die Bevölkerung auf, Luftalarm stets ernst zu nehmen und Schutz aufzusuchen. Russland setzte nach ukrainischen Militärangaben in der Nacht insgesamt 656 Drohnen und 73 Raketen verschiedener Typen ein, was eine der größten Angriffswaffen seit Kriegsbeginn darstellt. In beiden Städten, Kiew und Dnipro, wurden ganze Gebäudeteile zerstört und viele Bewohner obdachlos.

Bürgermeister Vitali Klitschko forderte die Kiewer auf, umgehend Schutzräume aufzusuchen, während in Dnipro Rettungskräfte unter schwierigen Bedingungen nach Überlebenden suchten. Die Ukraine befindet sich erneut in einer kritischen Lage, da ihre Luftabwehrsysteme stark beansprucht werden. Präsident Selenskyj betonte, dass die Bestände an Patriot-Raketen stark eingeschränkt seien, nicht nur durch den anhaltenden Krieg, sondern auch durch die US-Politik und die gestiegene Nachfrage nach Luftabwehrsystemen infolge des Konflikts im Nahen Osten.

Er forderte dringend weitere Lieferungen von Patriot-Raketen aus dem Westen, um die Zivilbevölkerung besser schützen zu können. Außerhalb der Ukraine meldeten russische Behörden einen ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Kursk mit einem Todesopfer. Gleichzeitig wurden in Charkiw Energieeinrichtungen getroffen und in Saporischschja ein Industriebetrieb beschädigt, was zu weiteren Stromausfällen und wirtschaftlichen Schäden führt. Die internationalen Reaktionen auf die Eskalation bleiben abwartend, während Humanitäre Organisationen vor einer weiteren Verschlechterung der Lage warnen.

Die Angriffe zeigen, dass Russland trotz internationaler Sanktionen und einerRuhephase seine militärischen Operationen intensiviert und die ukrainische Zivilbevölkerung direkt ins Visier nimmt. Die ukrainische Regierung arbeitet unter Hochdruck an der Verbesserung der Luftabwehr, doch die Ressourcenknappheit erschwert die Verteidigung gegen die Massenangriffe. Die Zahl der Vertriebenen nimmt weiter zu, und die humanitäre Krise verschärft sich mit jedem weiteren Angriff





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