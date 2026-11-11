Russische Aktivisten fordern ein landesweites Verbot von Pizza in Schulkantinen, während italienische Interessengruppen und Kulturpolitiker ob Ihre Stellungnahme zur Einbindung traditioneller Speisen abwarten.

Am 14. Oktober 2024 beklagte der kremlnahe Aktivist Vitaly Borodin in einer öffentlichen Rede die zunehmende Verbreitung von Pizza in russischen Schulkantinen als Symbol westlicher Kulturinfiltration. Borodin forderte ein landesweites Verbot des italienischen Gerichts, damit traditionelle russische Speisen wie gefüllte Teigtaschen zunehmen könnten. Die Debatte erregte breite Medienaufmerksamkeit, denn die eigene Gruppe der Kreml-Chef Wladimir Putin wirkt sich auf die Kulturpolitik aus.

Konkrete Forderung für ein Verbot

Die vom Aktivisten nachgefragte Verbotserklärung beinhaltet, dass Pizza vollständig aus Schulfahrten entfernt werden müsse. Borodin betonte, die Verbreitung der Pizzakultur könne die Identität russischer Jugend abträglich beeinflussen. Für ein landesweites Verbot müsse jedoch breite politische Unterstützung vorhanden sein. Laut dem Nachrichtendienst 'Kurier' fehlt dieser Rückhalt derzeit.

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Reaktionen der Kulturpolitik und italienischer Verbände

Elena Yampolskaya, die Beraterin des russischen Präsidenten für Kulturpolitik, äußerte rechtzeitig ihre Unterstützung für eine Verkürzung der bedingten Pizzavoranze. Yampolskaya schlägt landestypische Gerichte vor. Sie fordert, dass schulische Kantinen vermehrt gefüllte Teigtaschen und regionale Spezialitäten anbieten. In Italien hingegen war der Präsident der Vereinigung Verace Pizza Napoletana (AVPN), Antonio Pace, sehr nachsichtig. Pace argumentierte, dass ein weltbekanntes Gericht nicht mit politischen Spannungen verknüpft werden könne.

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Internationaler Versuch der Verständigung

Pace hat im Versuch zu einer Entspannung eine Einladung an Wladimir Putin sollten ihm ein Stück Pizza serviert werden. Gleichzeitig war der neapolitanische Pizzabäcker Gino Sorbillo begab sich auf die Idee, die Völkerverständigung mit Pizza einzuführen. Sorbillo kündigte die Kampagne "Pizza for Russia" an, mit dem Ziel vor allem den Frieden und die Verbundenheit zwischen verschiedenen Herkunftsgruppen zu stärken. Er kritisierte offen das Verbot der Pizza in Schulkantinen und stellte ein Bild vor, in dem die Pizza als Symbol der gemeinschaftlichen Mahlzeit darf weiter existieren.

Auswirkungen für die Schulkultur und die Gesellschaft

Der Standpunkt der italienischen Gesellschaft für Umweltmedizin (SIMA) bietet eine pragmatische Lösung. Sie unterstützt Pizza unter der Bedingung, dass die Zubereitung mit hochwertigen Zutaten, wenig Salz und Olivenöl erfolgt und ein ausgewogenes Verhältnis von Gemüse und Obst gewahrt bleibt. In einer Hausverteilungsphase könne das Gericht ein Teil eines gesunden Mittagessens darstellen. Sollte das Verbot ratifiziert werden, würde das den häufig verwendeten Schulverpflegungsplänen einen Bezugsrahmen redefinieren. Doch die konkrete Umsetzung hängt deutlich von der politischen Mehrheitslage ab, die momentan nicht vollständig vorhanden ist, wie die aktuelle Berichterstattung von 'Kurier' anzeigt.