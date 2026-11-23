Westliche Geheimdienste warnen vor einem russischen Atom-Satelliten. Ein Start würde den Weltraumvertrag brechen und globale Risiken für Satelliten und Infrastruktur erhöhen.

Westliche Nachrichtendienste warnen vor einer neuen Eskalation im weltraumgestützten Wettrüsten. Demnach könnte Russland einen Satelliten mit nuklearer Sprengladung, der unter dem Namen Sputnik-S firmiert, noch in diesem Jahr in eine Erdumlaufbahn bringen. Diese Entwicklung hätte gravierende Folgen für die globale Sicherheit und würde gegen bestehende internationale Abkommen verstoßen.

Satellit mit Atomladung in der Umlaufbahn

Bundesnachrichtendienst und Bundeswehr gehen in Deutschland davon aus, dass ein derartiger atomar bewaffneter Satellit jederzeit startbereit sein könnte. Der Name Sputnik-S wird in Berichten für das als potenziell einsatzbereit geltende Raumfahrzeug verwendet. Sollte der Start gelingen, wäre dies ein historischer Bruch mit dem seit 1967 geltenden Weltraumvertrag.

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Dieser völkerrechtliche Vertrag untersagt ausdrücklich die Platzierung von Nuklearwaffen oder anderen Massenvernichtungswaffen in der Erdumlaufbahn. Er definiert den Weltraum als gemeinsamen Besitz der Menschheit und verbietet die militärische Nutzung des Alls für Angriffswaffen. Ein russischer Start würde dieses fundamentale Regelwerk direkt und offen missachten.

Politische Reaktionen und Dementis

Kreml -Sprecher wiesen die Berichte über einen Atom-Satelliten umgehend und entschieden zurück. Man sprach von unbegründeten Unterstellungen, die Teil einer Propagandakampagne seien. Bereits im Jahr 2024 hatte Wladimir Putin erklärt, Russland stehe kategorisch gegen eine Stationierung von Nuklearwaffen im All. Die aktuellen Warnungen der Westmächte stehen somit im direkten Widerspruch zur offiziellen Position Moskaus.

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Gleichzeitig betonte US-Präsident Donald Trump kürzlich gemeinsam mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping auf einem Gipfeltreffen die Gefahr einer nuklearen Eskalation. Paradoxerweise initiierte Trump bereits 2019 die Gründung der Space Force als sechste Teilstreitkraft der USA. Im März dieses Jahres forderte NASA-Chef Jared Isaacman im Geiste Trumps die Sicherung der amerikanischen Anführerschaft im Weltraum ein, was das Wettrüsten auf einer anderen Ebene fortsetzt.

Katastrophale Folgen für Orbitalinfrastruktur

Die potenziellen Konsequenzen eines Starts eines atomaren Satelliten in den niedrigen Erdorbit wären verheerend. Eine Detonation im All würde Teile der Umlaufbahn für Jahrzehnte unbenutzbar machen. Satelliten, die für Kommunikation, Navigation und Wettervorhersage unverzichtbar sind, wären durch Strahlung und Trümmerteile massiv gefährdet.

Sogar das magnetische Schutzfeld der Erde, das vor harter kosmischer Strahlung bewahrt, könnte durch eine derartige Explosion beeinträchtigt werden. Es gäbe kaum wirksame Gegenmaßnahmen, sobald sich ein derartiges Gerät im Orbit befände. Ein solcher Schritt würde ein permanentes Damoklesschwert über der gesamten Menschheit positionieren.

Gipfeltreffen und diplomatische Spannungen

Trotz der drängenden Warnungen bleibt unklar, ob Donald Trump Klarheit von seinem russischen Pendant Wladimir Putin erreichen kann. Die Lage wird durch den fast fünfjährigen Krieg in der Ukraine zusätzlich verschärft. Moskaus Politik der Machtsphäre ignoriert dabei zivilisatorische Standards und völkerrechtliche Bindungen weitgehend. Die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, dieser neuen Bedrohungslage im All zu begegnen.