Russland meldet Abschuss von 376 ukrainischen Drohnen während Wirtschaftsforum in St. Petersburg

In der Nacht zum Samstag hat Russland nach eigenen Angaben 376 ukrainische Drohnen abgeschossen, darunter 86 in der Region Leningrad, während das St. Petersburger Wirtschaftsforum zu Ende geht. Bei Angriffen in der Ukraine gab es Tote und Verletzte.

In der Nacht zum Samstag hat das russische Verteidigungsministerium den Abschuss von insgesamt 376 ukrainischen Drohnen gemeldet. Besonders viele Drohnen wurden über der Region Leningrad abgefangen, wo sich die Großstadt St. Petersburg und wichtige Häfen befinden.

Der Gouverneur der Region, Alexander Drosdenko, erklärte, dass 86 Drohnen über der Region Leningrad zerstört wurden und die Kampfhandlungen andauerten. Das St. Petersburger Wirtschaftsforum (SPIEF) ging am Samstag zu Ende, nachdem Präsident Wladimir Putin am Freitag eine Rede gehalten hatte. Kurz vor Beginn des Forums hatte die Ukraine Energie- und Militäranlagen in der zweitgrößten russischen Stadt angegriffen.

Die russische Luftabwehr war laut Ministerium auch über den Regionen Belgorod, Brjansk, Kaluga, Kursk, Leningrad, Nowgorod, Orjol, Pskow, Rostow, Rjasan, Smolensk, Twer und Tula, der Region Moskau, der Republik Krim, der Republik Abchasien sowie über dem Asowschen und dem Schwarzen Meer aktiv. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, dass neun Drohnen auf dem Weg zur Hauptstadt abgefangen wurden. In der südrussischen Stadt Ust-Labinsk löste ein Drohnenangriff einen Brand in einem Öldepot aus, wie die örtlichen Behörden berichteten.

Die gegenseitigen Angriffe zwischen Moskau und Kiew haben sich in den vergangenen Monaten verstärkt, während die Friedensbemühungen unter US-Vermittlung ins Stocken geraten sind. Das SPIEF wird seit 1997 jährlich von der russischen Regierung veranstaltet und gilt als wichtiges Wirtschaftstreffen. Am Samstag endete das diesjährige Forum, bei dem Putin unter anderem über wirtschaftliche Perspektiven sprach. Die Ukraine hatte kurz vor dem Forum gezielt Angriffe auf St. Petersburg geflogen, um die russische Infrastruktur zu schwächen.

Im Süden der Ukraine wurden derweil die Leichen von zwei Männern gefunden, die nach einem Angriff auf Saporischschja als vermisst galten, so der Regionalgouverneur Iwan Fedorow. Bei russischen Angriffen in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk kam ein Mensch ums Leben, drei weitere wurden verletzt, wie Regionalgouverneur Oleksandr Ganscha auf Telegram mitteilte. Die Kämpfe dauern an beiden Fronten an, und die Zivilbevölkerung leidet unter den anhaltenden Angriffen.

Die russische Luftabwehr hat in den letzten Wochen ihre Kapazitäten verstärkt, um die zahlreichen Drohnenangriffe abzuwehren. Analysten sehen in den vermehrten Drohnenangriffen einen Versuch der Ukraine, die russische Luftverteidigung zu überfordern und strategische Ziele zu treffen. Die russische Seite hingegen betont die Effektivität ihrer Abwehrsysteme. Das SPIEF endete ohne konkrete Friedenssignale, stattdessen betonte Putin die Stärke der russischen Wirtschaft trotz internationaler Sanktionen.

Die humanitäre Lage in den Kriegsgebieten bleibt angespannt, und beide Seiten bereiten sich auf weitere Gefechte vor. Die internationalen Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Konflikts kommen kaum voran, und die Frontlinien haben sich in den letzten Monaten kaum verschoben





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