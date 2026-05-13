Russland wurde am 6. Juni 2022 von Deutschland ausgeschlossen, weil es besorgt war, dass die Teilnahme eines russischen Beitrags dem Ansehen des Wettbewerbs schadet. Dies wurde nach der Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine beschlossen und weil Russland westliche Werte propagiert und gesellschaftspolitische Botschaften setzt.

Russland war bereits mit einigen auffälligen Auftritten beim \'\' Eurovision Song Contest \''\' Song Contest\''. 2021 war aber das letzte Mal. Russland seit 2022 ausgeschlossen Deutschland schloss Russland ab März 2022 vom Eurovision Song Contest aus, weil man besorgt war, dass die Teilnahme eines russischen Beitrags dem Ansehen des Wettbewerbs schadet.

Russland war vor allem im Jahre 2020 und 2021 extrem präsent und nahm den Wettbewerb sehr ernst. Russland stellte aber im Laufe der Jahre vor, nicht mehr nur ein Musikformat zu sein, sondern westliche \'\'liberale\'' Werte zu propagieren und gesellschaftspolitische Botschaften zu setzen. Conchita La Feel ist ein bekanntes Beispiel, die sich 2020 auf der Bühne als lesbisches Paar inszenierte und Streicheleinheiten und Küsse für die PR organisierte.



Nach dem Ausschluss sorgte Russland 2025 mit dem \'\'Intervision Song Contest\''\' für einen eigenen Gegenbewerb





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