Russland führt massive Angriffe auf Kiew und andere Regionen der Ukraine durch

Die russische Invasion in der Ukraine hat zu massiven Angriffen auf Kiew und andere Regionen der Ukraine geführt. Die Angriffe töteten mindestens 24 Menschen, darunter auch drei Kinder, und verursachten schwere Verwüstung. Einsatzkräfte suchen nach Überlebenden und Hundestaffeln helfen bei den Rettungsmaßnahmen.

Seit zwei Nächten hat Russland die ukrainische Hauptstadt unter Dauerbeschuss genommen. Mit verheerenden Folgen: Die Angriffe töteten in Kiew bisher 24 Menschen, darunter auch drei Kinder.

Die meisten Menschen kamen ums Leben, als ein Ch-101-Marschflugkörper in ein Wohnhochhaus im Stadtteil Darnytskyji einschlug. Das Gebäude stürzte teilweise ein, dutzende Bewohner wurden in den Trümmern verschüttet. Einsatzkräfte suchen weiter nach Überlebenden. Immer noch werden mehr als 15 Menschen vermisste, berichten ukrainische Medien.

Die Zahl der Toten könnte daher noch steigen. Auch Hundestaffeln sind bei den Rettungsmaßnahmen im Einsatz. 30 Menschen konnten bisher gerettet werden. Insgesamt wurden in Kiew 47 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder





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