Russland eskaliert Angriffe auf Kiew, Präsident Selenskyj fordert harte Sanktionen gegen Moskau

Nach schweren russischen Angriffen auf Kiew, die zu mindestens 21 Todesopfern und über 50 Verletzten führten, fordert Präsident Selenskyj härtere Sanktionen gegen Moskau. Russland habe 675 Drohnen und 56 Raketen abgefeuert, darunter einen Angriff auf ein mehrstöckiges Wohngebäude in Kiew. IAEA zeigt alarmierte Reaktion auf militärische Aktivitäten in der Nähe ukrainischer Atomanlagen.

Nach schweren russischen Angriffen auf Kiew steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. Präsident Selenskyj fordert nun härtere Sanktionen gegen Moskau. Bei den jüngsten Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt kamen laut Behörden mindestens 21 Menschen ums Leben, darunter auch drei Minderjährige.

Bürgermeister Vitali Klitschko sprach zudem von mehr als 50 Verletzten und erklärte den Freitag zum offiziellen Trauertag in Kiew. Rettungskräfte suchten weiterhin in den Trümmern eines Wohnhauses im Stadtteil Darnytskyji nach weiteren Opfern. Selenskyj sprach von einem'massiven russischen Angriff'. Russland habe mehr als 675 Drohnen und zusätzlich 56 Raketen abgefeuert.

Ein mehrstöckiges Wohngebäude sei dabei praktisch'dem Erdboden gleichgemacht worden'. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten beschränkten sich die Angriffe nicht nur auf Kiew. Auch die Städte Cherson und Saporischschja im Süden sowie Charkiw im Osten des Landes seien attackiert worden. Ein solcher Angriff, der in ein Gebäude in Kiew eingeschlagen sei, sei erst im zweiten Quartal dieses Jahres produziert worden.

Das zeige, dass Russland weiterhin an notwendige Komponenten gelange. Es ist sicherlich kein Zufall, dass einer der längsten massiven russischen Angriffe gegen die Ukraine gerade zu dem Zeitpunkt stattfand, als der Präsident der Vereinigten Staaten zu einem Besuch in China eintraf. Von der ReiseDer ukrainische Präsident hatte zuvor erklärt, er hoffe darauf, dass Trump Druck auf China ausüben könne, damit Peking seine Unterstützung für Russlands Krieg beendet. IAEA zeigte sich unterdessen alarmiert über'intensivierte' militärische Aktivitäten in der Nähe ukrainischer Atomanlagen.

Laut IAEA wurden mehr als 160 Drohnen in der Umgebung verschiedener Anlagen registriert. Genannt wurde unter anderem das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl. Dessen Schutzhülle war bereits im Vorjahr durch eine russische Drohne beschädigt worden. IAEA-Chef Rafael Grossi äußerte laut Mitteilung'große Besorgnis' über die Entwicklungen.

Präsident Selenskyj müsse seine Truppen aus dem Gebiet Donezk abziehen. Erst dann könne über eine Waffenruhe gesprochen werden. Die Ukraine lehnt einen Verzicht auf die von ihr kontrollierten Gebiete weiterhin strikt ab





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