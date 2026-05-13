Eine neue Gesetzesänderung ermöglicht es der russischen Armee, auf Befehl von Wladimir Putin inhaftierte Russen weltweit zu befreien, was Kritiker als Eskalationssignal und Schutzmaßnahme für Putin werten.

Das russische Parlament hat eine weitreichende Gesetzesänderung verabschiedet, die es den Streitkräften der Russischen Föderation ermöglicht, künftig militärische Operationen zur Befreiung von inhaftierten Staatsbürgern im Ausland durchzuführen.

Diese Entscheidung wird durch eine Rhetorik legitimiert, die westliche Justizsysteme als bloße Instrumente der politischen Repression darstellt. Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin betonte in diesem Zusammenhang, dass insbesondere EU-gesteuerte Entscheidungen eine Gefahr für russische Bürger darstellten und die westliche Justiz sich in eine Repressionsmaschine verwandelt habe, die gezielt gegen Personen vorgehe, welche die politischen Vorgaben der Europäischen Union ablehnen. Damit schafft Moskau eine rechtliche Grundlage, um militärisch in die Souveränität anderer Staaten einzugreifen, sofern dies zur Rettung eigener Staatsangehöriger geschieht.

Die Initiative spiegelt die zunehmende Isolation Russlands und die bewusste Abkehr von internationalen Rechtsnormen wider. Die russische Führung sieht sich in einer Welt, in der die nationale Sicherheit und die Loyalität zum Staat über dem geschriebenen internationalen Gesetz stehen. Durch diese gesetzliche Neuerung wird die Grenze zwischen diplomatischer Hilfe und militärischer Intervention bewusst verwischt. Im Zentrum dieser Neuerung steht die absolute Machtbefugnis von Präsident Wladimir Putin.

Nur durch einen expliziten Befehl des Staatsoberhauptes können solche Befreiungsaktionen eingeleitet werden. Politische Analysten und Experten sehen darin vor allem eine strategische Absicherung für den Präsidenten selbst, der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Fahndung ausgeschrieben ist. Sollte Putin oder ein hochrangiger Vertreter seines Regimes jemals in einem Drittstaat festgenommen werden, würde dieses Gesetz die theoretische Basis für einen bewaffneten Rettungseinsatz bieten.

Es handelt sich hierbei um eine Form der präventiven Abschreckung, die signalisieren soll, dass Russland bereit ist, seine Führungspersonen und loyalen Bürger mit allen verfügbaren Mitteln zu schützen, ungeachtet der völkerrechtlichen Konsequenzen. Die Verabschiedung des Gesetzes gilt in Fachkreisen als Formalie, da die Entscheidung letztlich allein in den Händen Putins liegt, der sich somit ein Instrument zur eigenen rechtlichen und physischen Absicherung gegen internationale Haftbefehle geschaffen hat.

Unabhängige Juristen innerhalb Russlands betrachten die Änderungen an den Gesetzen über die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation und über die nationale Verteidigung jedoch mit einer gewissen Skepsis. Viele vermuten, dass es sich eher um eine symbolische Geste handelt, um die nationale Stärke nach außen zu demonstrieren, während in der Praxis weiterhin primär auf diplomatische Verhandlungen und groß angelegte Gefangenenaustausche gesetzt wird. Dennoch ist die rhetorische Verschiebung und die rechtliche Verankerung solcher Möglichkeiten gefährlich.

Bereits in der Vergangenheit hat Russland den vermeintlichen Schutz eigener Bürger als Vorwand für massive Aggressionen genutzt, wie etwa beim Angriffskrieg gegen die Ukraine, bei dem die systematische Vergabe russischer Pässe in besetzten Gebieten des Ostens als Legitimationsgrundlage für militärische Interventionen diente. Parallel dazu hat Russland bereits Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und die gesamte Autorität des Strafgerichtshofs in Den Haag offiziell abgelehnt.

Die Weigerung, ausländische Gerichtsurteile umzusetzen, wenn diese den nationalen Interessen widersprechen, zementiert die Entwicklung Russlands hin zu einem Staat, der sich vollständig über das globale Rechtssystem hinwegsetzt und seine eigene Interpretation von Gerechtigkeit und Schutzanspruch gewaltsam durchsetzt





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Wladimir Putin Militärrecht Internationale Justiz Außenpolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Experte lässt aufhorchen - Putin in Zwangslage! 'Er muss den Krieg weiterführen'Putin in Zwangslage: Experte erklärt, warum Russland den Krieg im Donbass fortsetzen muss. Wirtschaftliche Probleme verschärfen die Situation.

Read more »

Auslieferung aus NÖ nach Russland abgeschmettertSchreibt seit dem Jahr 2000 für die Kronen Zeitung.

Read more »

Machtdemonstration - Russland testet neue LangstreckenraketeRussland testet Sarmat-Interkontinentalrakete: Das neue, als 'mächtigstes Raketensystem' geltende Waffensystem soll noch heuer einsatzbereit sein.

Read more »

Russland hat der Eurovision Song Contest widersprochen.Russland wurde am 6. Juni 2022 von Deutschland ausgeschlossen, weil es besorgt war, dass die Teilnahme eines russischen Beitrags dem Ansehen des Wettbewerbs schadet. Dies wurde nach der Ereignisse rund um den Krieg in der Ukraine beschlossen und weil Russland westliche Werte propagiert und gesellschaftspolitische Botschaften setzt.

Read more »