Russland droht Elon Musk: Starlink im Fadenkreuz - Atomangriffe auf Satelliten angedroht

Nach einem ukrainischen Angriff auf eine russische Basis in der Ostukraine droht die russische Führung Tech-Unternehmer Elon Musk mit Konsequenzen. Der Grund: sein Satelliteninternet Starlink, das der Ukraine Kommunikationsvorteile verschafft. Der Chef der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, deutete Atomwaffeneinsatz an. In russischen Talkshows werden sogar Angriffe auf Starlink-Satelliten gefordert. Die Ukraine zeigt sich unbeeindruckt und setzt ihre Offensiven fort.

In Russland wächst die Nervosität spürbar. Nach einem ukrainischen Angriff vom vergangenen Freitag, bei dem nach ukrainischen Angaben eine russische Geheimbasis im besetzten Osten der Ukraine zerstört wurde, sinnt Moskau auf Vergeltung.

Die russische Führung nimmt dabei zunehmend Tech-Milliardär Elon Musk ins Visier. Der Grund: sein Satelliteninternet Starlink. Dieses ermöglicht den ukrainischen Truppen eine Kommunikation in Echtzeit und die Koordinierung von Drohneneinheiten. Für die russischen Streitkräfte hingegen wurde der Zugang blockiert.

Das Satelliteninternet soll auch den erfolgreichen Schlag der Ukraine am vergangenen Freitag ermöglicht haben. Während Kiew von einem gezielten Treffer auf eine militärische Einrichtung spricht, behauptet Moskau, es habe sich um ein Studentenwohnheim gehandelt, und 21 Zivilisten seien getötet worden. Dieser Vorfall hat nun zu einer verbalen Eskalation geführt, die selbst Experten überrascht. Wjatscheslaw Wolodin, Chef der Staatsduma und enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin, warf Elon Musk vor, durch Starlink den Tod von Kindern verursacht zu haben.

In einer Rede, die in russischen Staatsmedien verbreitet wurde, drohte Wolodin mit drastischen Konsequenzen. Er sagte wörtlich: Dies könnte dazu führen, dass wir Waffen einsetzen, die keine Spur von irgendjemandem hinterlassen werden. Damit spielte er offenbar auf Atomwaffen an. Auch der russische Propagandaapparat hat den Ton verschärft.

In der Talkshow von Wladimir Solowjow auf dem staatlichen Sender Russia 1 wurde sogar über Atomangriffe auf Starlink-Satelliten diskutiert. Solowjow bezeichnete die Satelliten als legitimes militärisches Ziel und forderte eine sofortige Zerstörung. Die Drohungen kommen zu einem Zeitpunkt, da der militärische Druck auf Russland zunimmt. Der Ukraine gelingt es zunehmend, den Krieg ins russische Kernland zu tragen.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere wichtige Ölraffinerien und Militäranlagen in Russland Ziel von ukrainischen Drohnenangriffen. Dabei spielt Starlink eine entscheidende Rolle, da es die Kommunikation und Navigation der Drohnen ermöglicht. Die russische Führung steht vor einem Dilemma: Einerseits will man Starlink neutralisieren, andererseits ist man sich der Risiken eines Angriffs auf die Satelliten bewusst. Ein solcher Akt könnte als Kriegshandlung gegen die Vereinigten Staaten und deren Verbündete gewertet werden.

Die Vereinigten Staaten haben bereits klargestellt, dass sie die Starlink-Infrastruktur als wichtige Unterstützung für die Ukraine betrachten. Experten warnen vor einer Eskalation, die zu einem direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO führen könnte. Die jüngsten Drohungen aus Moskau zeigen, dass die russische Führung zunehmend unter Druck steht und nach Wegen sucht, den technologischen Vorsprung der Ukraine zu bekämpfen. Ob dies tatsächlich zu Atomdrohungen führt oder ob es sich um verbale Rhetorik handelt, bleibt abzuwarten.

Klar ist jedoch, dass die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen weiter auf einem Tiefpunkt stehen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Die Ukraine ihrerseits zeigt sich unbeeindruckt von den Drohungen und setzt ihre militärischen Operationen fort. Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte in seiner täglichen Ansprache, dass man sich nicht von Einschüchterungsversuchen beeinflussen lasse.

Man werde weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu verteidigen. Der Einsatz von Starlink sei dabei ein legitimes Mittel der Verteidigung. Die russischen Drohungen werden daher in Kiew als Zeichen der Schwäche interpretiert. Es bleibt abzuwarten, ob Moskau seine Rhetorik in die Tat umsetzt oder ob es sich um eine weitere Eskalationsstufe im Informationskrieg handelt.

Die nächsten Tage werden zeigen, wie ernst die Drohungen gemeint sind. Dennoch ist die Weltgemeinschaft alarmiert. Die Vereinten Nationen haben zu Zurückhaltung aufgerufen und betont, dass ein Angriff auf die Satelliteninfrastruktur schwerwiegende Folgen für die globale Kommunikation haben könnte. Sowohl Russland als auch die Ukraine könnten in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Diskussion um den Einsatz von Starlink im Krieg zeigt die zunehmende Bedeutung privater Technologieunternehmen in bewaffneten Konflikten. Elon Musk selbst hat sich bisher nicht zu den Drohungen geäußert. Sein Unternehmen SpaceX hat jedoch klargestellt, dass man weiterhin die Ukraine unterstützen werde. Die russischen Drohungen könnten daher auch als Versuch gewertet werden, Musk zu einer Änderung seiner Politik zu bewegen.

Bislang zeigen diese Bemühungen jedoch keine Wirkung. Die militärische Lage in der Ukraine bleibt angespannt, und beide Seiten bereiten sich auf eine mögliche Frühjahrsoffensive vor. Der technologische Vorteil der Ukraine könnte dabei entscheidend sein. Russland versucht daher mit allen Mitteln, diesen Vorteil zu neutralisieren.

Die Drohungen gegen Starlink sind ein Teil dieser Bemühungen. Ob sie erfolgreich sein werden, ist fraglich. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die verbale Eskalation zu einer tatsächlichen militärischen Konfrontation führt oder ob sie lediglich der innenpolitischen Mobilisierung dient. Fest steht, dass die Welt mit angehaltenem Atem auf die nächsten Schritte Russlands wartet.

Die Gefahr einer weiteren Eskalation ist real, und internationale Vermittlungsbemühungen scheinen bisher wenig Erfolg zu haben. Die Ukraine und ihre Verbündeten sind zu weiteren Zugeständnissen bereit, aber nicht zu Lasten ihrer Souveränität. Russland hingegen pocht auf seine Sicherheitsinteressen. Die Kluft zwischen den Positionen scheint unüberbrückbar





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland Ukraine Starlink Elon Musk Atomdrohung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Touristin droht Geldstrafe für Sand, Muscheln und Kieselsteine auf SardinienEine 69-jährige Französin wurde in Porto Torres kontrolliert, als sie auf eine Fähre nach Toulon einschiffen wollte. Sie hatte rund 40 Kilogramm Sand, weiße Steine und Muscheln im Gepäck, die laut Ermittlern stammten vom Strand Le Saline bei Stintino im Norden Sardiniens. Die Mitnahme von Sand, Kieseln und Muscheln von den Stränden ist auf Sardinien seit 2017 gesetzlich verboten. Die Touristin droht nun eine Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro.

Read more »

Formel-1-Star droht nach nur fünf Rennen das Blitz-AusFormel 1: Valtteri Bottas droht bei Cadillac nach enttäuschendem Saisonstart das Aus. Colton Herta gilt als möglicher Nachfolger. Aktuelle News.

Read more »

Lukas Grgic droht Rapid den Abschied – Legia Warschau im GesprächDer 30‑jährige Mittelfeldspieler Lukas Grgic äußert sich kritisch zur Kommunikation mit Rapid Graz, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Während Rapid keine Verhandlungen führt, berichtet die polnische Sportzeitung Przeglad Sportowy von intensiven Gesprächen mit Legia Warschau, die den ablösefreien Spieler zur Stärkung nach dem Weggang von Jürgen Elitim ins Visier haben. Grgic betont seine Verbundenheit mit Rapid, warnt jedoch, dass bei ausbleibenden Gesprächen bis zum 25. Mai sein Weg klar sein wird.

Read more »

SpaceX will mehr Geld – Pentagon verärgertVor dem geplanten Mega-Börsengang von SpaceX wachsen Insidern zufolge die Spannungen zwischen der Weltraumfirma des Milliardärs Elon Musk und dem ...

Read more »