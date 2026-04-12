Russland bricht Oster-Feuerpause und greift Ukraine an – Beide Seiten werfen sich Verstöße vor

Trotz einer vereinbarten Feuerpause zum orthodoxen Osterfest haben Russland und die Ukraine gegenseitig Verstöße gegen die Waffenruhe gemeldet. Russland setzte Angriffe mit Bomben und Drohnen fort, während beide Seiten sich gegenseitig Angriffe vorwarfen. Die Kämpfe und gegenseitigen Anschuldigungen verdeutlichen die anhaltenden Spannungen und das Misstrauen zwischen den Kriegsparteien.

Russland hat trotz einer angekündigten Feuerpause zum orthodoxen Osterfest die Ukraine mit Angriffe n durch Bomben und Drohnen konfrontiert, während beide Seiten sich gegenseitig Verstöße gegen die Waffenruhe vorwarfen. Der ukrainische Generalstab registrierte seit Samstag 2.299 Verstöße, darunter 479 Fälle von Beschuss und rund 1.800 Angriffe mit kleineren Drohnen .

Auch die Behörden im Gebiet Charkiw meldeten nach einem russischen Drohnenangriff während der Waffenruhe zwei Verletzte in einem Lebensmittelgeschäft. Die russischen Streitkräfte hingegen behaupteten, dass sie sich an die Waffenruhe hielten und warfen der Ukraine ihrerseits gezielte Angriffe vor. Das russische Verteidigungsministerium sprach von 1.971 Verstößen durch ukrainische Einheiten zwischen dem 11. April, 16.00 Uhr, und dem 12. April, 8.00 Uhr. Moskau erklärte, ukrainische Angriffe hätten unter anderem im Raum Pokrowsk und im Gebiet Dnipropetrowsk stattgefunden, wobei alle Attacken abgewehrt worden seien. Zudem seien Vorstöße im Gebiet Sumy vereitelt worden. Die Lage verdeutlicht die anhaltenden Spannungen und das gegenseitige Misstrauen zwischen den Kriegsparteien, selbst während einer vereinbarten Feuerpause.\Die von Russland angeordnete Waffenruhe, die von Präsident Wladimir Putin bis Mitternacht am Sonntag gelten sollte, wurde von beiden Seiten unterschiedlich interpretiert und offensichtlich nur bedingt eingehalten. Die vereinbarte Feuerpause über das orthodoxe Osterfest trat am Samstag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft und sollte nach Angaben des Kreml 32 Stunden lang dauern. Kurz vor Beginn der Feuerpause hatten Russland und die Ukraine erneut Kriegsgefangene ausgetauscht, wobei beide Seiten je 175 Soldaten freiließen. Die gegenseitigen Vorwürfe der Verstöße gegen die Waffenruhe spiegeln ein Muster wider, das bereits bei früheren Feuerpausen zu beobachten war. Beide Seiten kündigten an, auf Angriffe des Gegners entsprechend zu reagieren, was die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Konflikts verstärkt. Die orthodoxen Christen feiern ihr Osterfest eine Woche nach den westlichen Kirchen, was die Bedeutung dieser Feuerpause für die Gläubigen unterstreicht. Die andauernden Kämpfe und gegenseitigen Anschuldigungen werfen ein düsteres Licht auf die Bemühungen um eine Deeskalation und Friedensbemühungen.\Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Konflikt in der Ukraine weiterhin andauert und keine Anzeichen für eine baldige Beilegung aufweist. Russland hat seine Ziele in der Ostukraine bekräftigt und erklärt, dass die Eroberung der Region Donezk zu rund vier Fünftel abgeschlossen sei. Dmitri Peskow, der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, gab an, dass noch 17 bis 18 Prozent des Territoriums von russischen Streitkräften eingenommen werden müssten. Er fügte hinzu, dass die russischen Truppen ihre Kämpfe nach dem Ende der Feuerpause fortsetzen würden. Dies unterstreicht die Entschlossenheit Russlands, seine militärischen Ziele zu erreichen, ungeachtet der internationalen Appelle zur Einstellung der Feindseligkeiten. Die anhaltenden Kämpfe und der gegenseitige Beschuss während der angeblichen Waffenruhe verdeutlichen die Schwierigkeiten bei der Herstellung eines nachhaltigen Friedens in der Region und die Notwendigkeit intensiver diplomatischer Bemühungen. Die jüngsten Ereignisse werfen zudem Fragen nach der Einhaltung internationaler Vereinbarungen und dem Schutz der Zivilbevölkerung auf. Die Situation bleibt hochgradig volatil und erfordert weiterhin eine sorgfältige Beobachtung





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