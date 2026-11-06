Russland baut Satellitennetz Rasswet für Drohnen im Ukraine-Krieg aus

Russland startet 32 Satelliten des Systems Rasswet, um Drohnen unabhÄngiger von StÃ¶rmaÃfnahmen zu steuern. Das Netzwerk bietet Echtzeitdaten und soll bis 2035 massiv wachsen.

Das russische MilitÃ¤r setzt auf ein neues Satellitensystem namens Rasswet , um seine Drohnen in Ukraine besser unabhÃ¤ngig von elektronischen StÃ¶rmaÃfnahmen zu steuern. Nach Erkenntnissen des ukrainischen MilitÃ¤rgeheimdienstes GUR wurde das Netzwerk bereits fÃ¼r militÃ¤rische Kommunikationszwecke aktiviert. Ziel ist es, Angriffs- und AufklÃ¤rungsdrohnen kontinuierlich mit Daten zu versorgen und die PrÃ¤zision der Fernsteuerung zu erhÃ¶hen. Dieses Vorgehen markiert eine strategische Anpassung an die modernen Anforderungen der cyberischen KriegsfÃ¼hrung.

Starts im MÃ¤rz und Juli beschleunigen Aufbau

Der ukrainische Geheimdienst GUR bestÃ¤tigt, dass Russland im laufenden Jahr insgesamt 32 Satelliten fÃ¼r das Rasswet-Netzwerk in den Orbit gebracht hat. Diese Startoperationen erfolgten in zwei separaten Phasen, wobei der erste Abschnitt im MÃ¤rz und der zweite im Juli abgeschlossen wurde. Der Aufbau dient primÃ¤r dazu, die KommunikationsfÃ¤higkeit autonomer und ferngesteuerter Luftfahrzeuge zu sichern, die traditionell stark von terrestrischen Signalen abhÃ¤ngig sind. Die Integration dieser Satelliten in den Kampfverbund soll die Resilienz gegen StÃ¶rmaÃfnahmen erhÃ¶hen.

Also read Russland bombardiert ukrainische Energieanlagen

Vergleich mit Starshield und SpaceX

Der Aufbau von Rasswet wird als direkte Reaktion auf den Erfolg des US-amerikanischen Satellitennetzwerks Starlink verstanden, welches durch das Unternehmen SpaceX betrieben wird. Die ukrainischen StreitkrÃ¤fte nutzen intensiv die militÃ¤rische Variante Starshield fÃ¼r ihre Kommunikation und DatenÃ¼bertragung. Russland verfÃ¼gt offiziÃ¼llt Ã¼ber keinen Zugang zu diesem Dienst und mÃ¼ssen daher auf eigene LÃ¶sungen zurÃ¼ckgreifen. Ein erheblicher Unterschied besteht jedoch in der Skalierung: WÃ¤hrend Starlink bereits mehr als 10.000 Satelliten umfasst, beschrÃ¤nkt sich das russische Netzwerk aktuell auf 32 Einheiten. Diese Diskrepanz schÃ¤rft die EinsatzmÃ¶glichkeiten deutlich ein.

Advertisement

EingeschrÃ¤nkte Abdeckung und tÃ¤gliche Fenster

Die begrenzte Anzahl der Satelliten fÃ¼hrt dazu, dass eine lÃ¼ckenlose Abdeckung des ukrainischen Territoriums derzeit nicht gewÃ¤hrleistet ist. Der GUR-Sprecher Andrij Jussow erklÃ¤rte, dass eine Verbindung nur dann mÃ¶glich ist, wenn sich die Satelliten gerade Ã¼ber den jeweiligen Zielgebieten befinden. Trotz dieser EinschrÃ¤nkung kÃ¶nnen MilitÃ¤rexperimenten zufolge tÃ¤glich zwei Zeitfenster von jeweils mehr als einer Stunde fÃ¼r die Kommunikation genutzt werden. In diesen Phasen kÃ¶nnen Drohnen Daten in Echtzeit austauschen und ihre Flugrichtung wÃ¤hrend des Einsatzes Ã¤ndern.

Strategische Folgen und ukrainische GegenmaÃsnahmen

Diese neue FÃ¤higkeit zur Echtzeit-Navigation erschwert der ukrainischen Luftabwehr die Vorhersage von Drohnenangriffen, da FluggerÃ¤te weniger stark auf vorab festgelegte Routen angewiesen sind. Langfristig plant der Betreiber des russischen Netzes, die KapazitÃ¤t massiv zu erweitern, wobei bis 2035 mehr als 900 Satelliten in den Orbit gebracht werden sollen. Die Ukraine versucht diesen Ausbau zu behindern, indem PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj Sanktionen gegen zehn beteiligte Unternehmen verhielt. Zudem griff das ukrainische MilitÃ¤r im August ein Raketenzentrum in der Region Samara an, wo die fÃ¼r den Start der Rasswet-Satelliten nÃ¶tigen TrÃ¤gerraketen hergestellt werden.