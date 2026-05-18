Russischer Strabag-Aktionär verklagt Baukonzern und weitere Parteien

Der russische Strabag-Aktionär Rasperia Trading Limited hat Anfang Mai in Kaliningrad eine weitere Zivilklage gegen den Baukonzern und sein Umfeld eingereicht. In seiner Klage fordert Rasperia etwa 31 Mio. Euro. Geklagt wurden die Strabag SE, vier Töchter oder Beteiligungen des Baukonzerns, die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und Hans Peter Haselsteiner als Strabag-Aktionäre sowie überraschend eine SGS Scharmützelsee Golfhotel & Sportanlagen GmbH mit Sitz in Bad Saarow östlich von Berlin. Die Klage betrifft auch OOO Ranita, zwei Strabag-Tochterfirmen.

Der russische Strabag -Aktionär Rasperia Trading Limited hat Anfang Mai in Kaliningrad eine weitere Zivilklage gegen den Baukonzern und sein Umfeld eingereicht. In seiner Klage fordert Rasperia etwa 31 Mio.

Euro. Geklagt wurden die Strabag SE, vier Töchter oder Beteiligungen des Baukonzerns, die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien und Hans Peter Haselsteiner als Strabag-Aktionäre sowie überraschend eine SGS Scharmützelsee Golfhotel & Sportanlagen GmbH mit Sitz in Bad Saarow östlich von Berlin. Die Klage betrifft auch OOO Ranita, zwei Strabag-Tochterfirmen. Rasperia verklagt unter anderem die RBS-Tochter, weil sie wirtschaftliche Schäden durch die Beschränkung von Aktionärsrechten im Strabag-Konzern ansieht.

Die 31 Mio. Euro beziehen sich auf das Vermögen der betroffenen Gesellschaften in Russland. Für den 6. Juni ist eine erste reguläre Gerichtsverhandlung angesetzt.

Strabag ist über die Klage informiert und wird sich vor Ort vertreten lassen. Derzeit läuft die Koordination der externen Beratung und Formalia





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