Russischer Drohnenangriff auf Krywyj Rih: Stromausfall und eingeschlossene Bergarbeiter

Russland greift Selenskyjs Heimatstadt an. Neun Bergarbeiter wurden gerettet, Infrastruktur zerstört. Parallel laufen Friedensgespräche in Abu Dhabi.

Am späten Dienstagabend trafen russische Streitkräfte die ukrainische Industriestadt Krywyj Rih mit einem massiven Drohnenangriff. Das Ziel der Attacke war die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, was die strategische Bedeutung des Ziels unterstreicht. Die Flugkörper trafen kritische Infrastrukturen im städtischen Bereich.

Zerstörung von Wohngebäuden und Bildungseinrichtungen

Laut Angaben der Stadtverwaltung wurden bei den Angriffen fünf Wohnhäuser beschädigt. Zusätzlich waren Schulen und Kindergärten von den Explosionen betroffen. Die Zerstörung dieser Einrichtungen zeigt die Breite der Angriffe auf zivile Bereiche. Bislang sind keine Todesopfer zu beklagen, doch der materielle Schaden ist erheblich.

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Einschließung von neun Bergarbeitern durch Stromausfall

Der dramatischste Aspekt des Vorfalls war der daraus resultierende Stromausfall. Durch den Ausfall der Energieversorgung wurden neun Arbeiter in einer Mine unter Tage eingeschlossen. Rettungskräfte mussten sofort ausrücken, um die Männer an die Oberfläche zu bringen. Alle neun Bergarbeiter konnten erfolgreich gerettet werden.

Krisenmanagement und Versorgungslage am Mittwochmorgen

Teile der Stadt blieben auch am Mittwochmorgen ohne Strom. Oleksandr Wilkul, Leiter des Verteidigungsrats von Krywyj Rih, erklärte, dass die Wasserversorgung und das Abwassersystem mithilfe von Generatoren stabilisiert wurden. Schwieriger gestaltete sich die Situation bei der Heizung. Einige Krankenhäuser und Pumpstationen mussten ebenfalls auf Notstromaggregate umstellen.

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Zeitpunkt der Attacke während diplomatischer Gespräche

Brisant ist der Zeitpunkt des Angriffs, da parallel in Abu Dhabi neue Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges liefen. Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA kamen dort erstmals seit neun Monaten wieder zu direkten Gesprächen. Am Mittwoch gingen diese Gespräche in ihre zweite Runde. Die USA vermitteln zwischen den beiden Kriegsparteien.

Wiederherstellung der öffentlichen Infrastruktur

Trotz der andauernden Reparaturarbeiten an den Heizwerken konnte der öffentliche Elektroverkehr am Mittwochmorgen wieder regulär aufgenommen werden. Die Einsatzkräfte arbeiteten die gesamte Nacht über an der Wiederherstellung der beschädigten Infrastruktur. Ein konkreter Zusammenhang zwischen dem Angriff auf Krywyj Rih und den Verhandlungen ist nicht belegt.