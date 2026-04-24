Der russische Präsident Wladimir Putin reagiert auf den Rückgang des BIP und den wirtschaftlichen Niedergang in fast allen Sektoren mit Forderungen nach Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen belasten die russische Wirtschaft erheblich.

Die russische Wirtschaft befindet sich in einer schwierigen Lage, und Präsident Wladimir Putin übt zunehmenden Druck auf seine Regierung aus, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aktuelle Daten zeigen einen Rückgang des russischen Bruttoinlandsprodukts ( BIP ) um 1,8 Prozent in den ersten zwei Monaten des Jahres, was einen deutlichen Kontrast zu den vorherigen Prognosen der Zentralbank darstellt, die ein Wachstum von 1,6 Prozent im ersten Quartal erwartet hatte.

Putin fordert nun konkrete Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft, nachdem bereits seit Ende März zwei Regierungssitzungen zu diesem Thema stattgefunden haben. Der wirtschaftliche Niedergang betrifft nahezu alle Sektoren, darunter der verarbeitende Sektor, der Güterverkehr, die Industrieproduktion und insbesondere der Bausektor. Unternehmen wie Samoljot, eines der größten Bauunternehmen des Landes, haben bereits erfolglos staatliche Kredite beantragt, und Experten prognostizieren eine Welle von Insolvenzen in der Baubranche.

Die Ursachen für diese Krise sind vielfältig und eng mit dem von Putin initiierten Krieg gegen die Ukraine verbunden. Sanktionen haben Russland den Zugang zu wichtigen Technologien und ausländischen Investitionen abgeschnitten, während der hohe Leitzins der Zentralbank Investitionen im Inland behindert. Die Zentralbank wird für die hohen Zinsen kritisiert, die jedoch darauf abzielen, die Inflation einzudämmen und den Rubel zu stabilisieren.

Seit 2022 wurde die Wirtschaft auf die Bedürfnisse der Kriegsführung umgestellt, was anfänglich durch staatliche Aufträge im Rüstungssektor das BIP stützte, dieser Effekt hat sich jedoch inzwischen abgeschwächt. Strukturelle Probleme wie geringe Arbeitsproduktivität und Fachkräftemangel verschärfen die Situation zusätzlich. Der Krieg wirkt wie ein 'Staubsauger', der Arbeitskräfte aus der Wirtschaft abzieht. Der Staat finanziert den Krieg durch hohe Schulden und neue Steuern, was die Bürger zusätzlich belastet.

Die offizielle Inflationsrate liegt bei etwas über fünf Prozent, doch die tatsächliche Belastung für die Bevölkerung ist höher, da insbesondere Produkte des täglichen Bedarfs stark gestiegen sind. Zudem hat die Ukraine den Krieg nach Russland getragen, indem sie Ölindustrien mit Drohnenangriffen beschädigt hat. Die ständige Abschaltung des Internets verschärft die Probleme für digitalisierte Wirtschaftszweige. Ein kurzfristiger Hoffnungsschimmer ergibt sich aus dem Iran-Krieg, der zu höheren Einnahmen aus Ölsteuern geführt hat, was dem russischen Finanzminister eine kurze Atempause verschafft





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