Russische und ukrainische Angriffe fordern weitere Todesopfer – Kämpfe eskalieren

Bei russischen Drohnenangriffen in der Ukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden, während ukrainische Drohnenangriffe auf Sewastopol auf der Krim mindestens ein weiteres Todesopfer forderten. Die Kämpfe zwischen beiden Seiten dauern unvermindert an, wobei auch zivile Infrastruktur betroffen ist. Russland meldete den Abschuss von über 200 ukrainischen Drohnen, während in Wologda ein Düngemittelwerk angegriffen wurde.

Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Nacht auf Sonntag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei der Todesopfer wurden bei einem Drohnenangriff in der Region Sumy im Nordosten des Landes getötet, wie die regionale Militärverwaltung mitteilte.

Ein weiterer Mensch verlor sein Leben bei einem Angriff auf die ostukrainische Stadt Dnipro. Die ukrainische Seite berichtete von vier weiteren Verletzten, darunter Wohnhäuser und Autos, die durch die Angriffe beschädigt wurden. Die russischen Truppen setzten bei den Angriffen Drohnen und Artillerie ein. Bereits am Vortag waren in Dnipro nach Angaben der Behörden mindestens acht Menschen getötet worden, nachdem die russischen Angriffe dort 20 Stunden lang angedauert hatten.

Die Kämpfe zwischen den beiden Kriegsparteien dauern unvermindert an. In der Nacht auf Sonntag kam es auch zu ukrainischen Drohnenangriffen auf die von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. In der Stadt Sewastopol wurden nach Angaben der russischen Behörden mindestens ein Mensch getötet und vier weitere verletzt. Der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, sprach von einer der schwersten Attacken überhaupt und berichtete von Schäden an 34 Wohnblöcken in verschiedenen Stadtteilen.

Die russische Schwarzmeerflotte, die Flugabwehr und mobile Gruppen hätten 71 Flugobjekte abgeschossen, sagte er. Auch Einfamilienhäuser und Autos seien beschädigt worden, und durch Trümmer abgeschossener Drohnen seien vereinzelt Brände entstanden. Die Oberleitung einer Bahnstrecke wurde beschädigt, was zu möglichen Verspätungen im Nahverkehr führte. Russland hatte die Krim bereits 2014 annektiert und nutzt sie seitdem als Basis für Angriffe gegen die Ukraine.

Die Ukraine wehrt sich mit Gegenangriffen auf russische Ziele. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Sonntag den Abschuss von mehr als 203 ukrainischen Drohnen. Zu möglichen Schäden durch Treffer machte die Behörde keine Angaben. Im russischen Gebiet Wologda berichtete Gouverneur Georgi Filimonow von fünf Verletzten nach einem Drohnenangriff auf das Werk Apatit, eines der größten Düngemittelproduzenten Russlands.

Durch den Angriff wurde eine Hochdruckleitung mit Schwefelsäure beschädigt, fünf Menschen erlitten Verätzungen. Luftmessungen hätten jedoch keine Überschreitung der Grenzwerte gezeigt, sagte Filimonow. Das Werk liegt mehr als 500 Kilometer nördlich von Moskau. Russland erwirtschaftet durch den Export von Öl und Düngemitteln Milliarden für seine Kriegswirtschaft.

Die Ukraine will mit den Gegenangriffen auf russische Industrieanlagen der Wirtschaft des Landes maximale Schäden zufügen





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