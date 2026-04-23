Russische Milliardäre werden trotz Krieg reicher

Eine Forbes-Analyse zeigt, dass das Vermögen der reichsten Russen im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 696,5 Milliarden Dollar gestiegen ist, trotz des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen. Alexej Mordaschow ist nun der reichste Russe.

Russische Milliardäre haben trotz des andauernden Krieges in der Ukraine und der umfassenden westlichen Sanktionen ihren Reichtum im vergangenen Jahr deutlich vermehrt. Eine aktuelle Untersuchung des Magazins Forbes Russia zeigt, dass das Vermögen der 155 reichsten Russen um beeindruckende elf Prozent auf einen neuen Höchststand von 696,5 Milliarden US-Dollar (entsprechend etwa 593,62 Milliarden Euro) anstieg.

Dieser unerwartete Anstieg des Vermögens der russischen Elite ist vor allem auf die gestiegenen Preise für Rohstoffe zurückzuführen, die eine zentrale Rolle in der russischen Wirtschaft spielen. Die globalen Handelsströme wurden durch den Konflikt und die darauf folgenden Sanktionen erheblich gestört, was zu einer Verknappung und damit zu einer Preissteigerung bei Öl, Gas, Metallen und anderen wichtigen Rohstoffen führte. Diese Entwicklung kam den russischen Milliardären zugute, deren Vermögen traditionell stark an den Ressourcen des Landes gebunden ist.

An der Spitze der Liste der reichsten Russen steht nun Alexej Mordaschow, der Generaldirektor der Investmentfirma Severgroup. Sein persönliches Vermögen, das er zusammen mit seiner Familie besitzt, wird auf 37 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dies stellt eine Steigerung von 8,4 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr dar, als Mordaschow noch auf dem zweiten Platz rangierte. Auf dem zweiten Platz folgt Wladimir Potanin, der Chef der Holding Interros und des bedeutenden Metallproduzenten Nornickel, mit einem Vermögen von 29,7 Milliarden US-Dollar.

Den dritten Platz belegt Wagit Alekperow, der ehemalige Chef des Ölkonzerns Lukoil, mit 29,5 Milliarden US-Dollar. Er hatte im Vorjahr noch die Rangliste angeführt. Leonid Michelson, der Chef des Gaskonzerns Novatek, vervollständigt die Top Vier mit einem Vermögen von 28,3 Milliarden US-Dollar, das er zusammen mit seiner Familie hält.

Die Konzentration von Reichtum in den Händen weniger Personen wirft Fragen nach der Verteilung von Wohlstand und der sozialen Gerechtigkeit in Russland auf, insbesondere angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen die breite Bevölkerung konfrontiert ist. Die gestiegenen Rohstoffpreise haben zwar zu höheren Staatseinnahmen geführt, doch die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Durchschnittsbürger sind gemischt. Es ist bemerkenswert, dass russische Oligarchen in den frühen Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zeitweise zu den reichsten Menschen der Welt zählten.

Damals entstanden durch Privatisierung und den Zugang zu wertvollen Ressourcen immense Vermögen. Inzwischen dominieren jedoch US-amerikanische Technologieunternehmer die Spitze der globalen Forbes-Liste. Elon Musk, der Gründer von Tesla und SpaceX, führt die Liste mit einem Vermögen von 839 Milliarden US-Dollar an. Auf dem zweiten Platz folgt Larry Page, Mitbegründer von Google, mit 257 Milliarden US-Dollar.

Der Aufstieg der Technologiebranche in den Vereinigten Staaten hat zu einer Verschiebung der globalen Vermögensverteilung geführt. Die Diskrepanz zwischen dem Reichtum der russischen Milliardäre, der durch Rohstoffe generiert wird, und dem Vermögen der Technologie-Magnaten in den USA verdeutlicht die unterschiedlichen Wirtschaftsmodelle und Wachstumstreiber in den beiden Ländern.

Die Sanktionen gegen Russland haben zwar das Ziel, das Land wirtschaftlich zu schwächen und den Krieg in der Ukraine zu beenden, doch die Ergebnisse sind komplex und zeigen, dass die Auswirkungen auf die Vermögensverteilung nicht immer wie erwartet ausfallen





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