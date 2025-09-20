Russische Luftangriffe in der Ukraine: Mindestens drei Tote und Dutzende Verletzte, Selenskyj trifft Trump

Ein großangelegter russischer Luftangriff hat die Ukraine am Samstagmorgen schwer getroffen, wobei mindestens drei Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. Die Angriffe richteten sich gegen Infrastruktur, Wohngebiete und zivile Unternehmen in der gesamten Ukraine. Die ukrainische Luftabwehr konnte einen Großteil der angreifenden Drohnen und Raketen abfangen. Präsident Selenskyj plant ein Treffen mit Donald Trump in New York, um über Sicherheitsgarantien und Sanktionen zu sprechen.

Am Samstagmorgen wurde die Ukraine im Rahmen eines großangelegten russischen Luftangriff s schwer getroffen, bei dem mindestens drei Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Angriffe und betonte, dass Infrastruktur, Wohngebiete und zivile Unternehmen in der gesamten Ukraine ins Visier genommen wurden.

Die ukrainischen Luftstreitkräfte berichteten von insgesamt 619 Drohnen und Raketen, von denen jedoch ein Großteil, darunter 552 Drohnen, zwei ballistische Raketen und 29 Marschflugkörper, erfolgreich abgefangen werden konnten. Selenskyj betonte die Wirksamkeit westlicher Waffen und forderte eine Verstärkung der Flugabwehr, erhöhte Waffenlieferungen und die Ausweitung der Sanktionen gegen Russland. Er warf Russland zudem den Einsatz von Streumunition vor, insbesondere in der Region Dnipro, wo ein mehrstöckiges Gebäude getroffen wurde.\Die Angriffe konzentrierten sich auf verschiedene Regionen, darunter Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Kiew, Odessa, Sumy und Charkiw. In der Region Dnipropetrowsk wurden ein Mensch getötet und 26 weitere verletzt. Neben den Angriffen auf ukrainisches Gebiet meldete das ukrainische Militär einen weiteren Angriff auf die Ölraffinerie in Saratow, Russland. Es kam zu Explosionen und einem Großbrand. Die Ukraine verteidigt sich seit über dreieinhalb Jahren gegen die russische Invasion und greift als Teil ihrer Abwehr auch immer wieder Ziele in Russland an, insbesondere in der Ölindustrie, um die Versorgung der russischen Armee mit Treibstoff zu stören. Die russische Seite hingegen meldete die Einnahme des Dorfes Berezove in der Region Dnipropetrowsk. Das russische Verteidigungsministerium gab an, militärisch-industrielle Einrichtungen in der Ukraine angegriffen zu haben, während es gleichzeitig die Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets dementierte. Estland hatte zuvor Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt, und Polen berichtete über den Überflug russischer Kampfflugzeuge über eine polnische Bohrinsel.\Zusätzlich zu den militärischen Ereignissen kündigte Präsident Selenskyj ein Treffen mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am Rande der UNO-Generaldebatte in New York an. Bei den Gesprächen sollen Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland im Mittelpunkt stehen. Selenskyj betonte die Notwendigkeit westlicher Sicherheitsgarantien im Zusammenhang mit einem möglichen Ende des russischen Angriffskriegs. Gleichzeitig hat der russische Präsident Wladimir Putin die Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine als inakzeptabel bezeichnet, was die anhaltenden diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts erschwert. Die Situation in der Ukraine bleibt weiterhin angespannt, während die militärischen Auseinandersetzungen und diplomatischen Bemühungen fortgesetzt werden





