Russische Luftangriffe entzünden UNESCO‑Kloster in Kiew - mindestens neun Tote im ganzen Land

Russische Streitkräfte setzten in der Nacht auf Montag über 600 Drohnen und 70 Raketen ein, wobei das weltberühmte Höhlenkloster von Kiew in Brand geraten ist. Mehrere Städte erlebten Einschläge, Stromausfälle und Brände, während auch Gegenangriffe aus der Ukraine Schäden in russischem Territorium verursachten.

In den frühen Morgenstunden des Montags setzte Russland seinen massiven Luftangriff auf die Ukraine fort. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden mindestens neun Menschen im ganzen Land getötet, während zahlreiche weitere verletzt wurden.

Besonders verheerend war das Feuer, das in der Hauptkirche des berühmten Höhlenklosters von Kiew ausbrach - ein Bauwerk, das seit 1990 zum UNESCO‑Weltkulturerbe gehört. Der Militärgouverneur von Kiew, Tymur Tkatschenko, berichtete auf Telegram, dass das Gelände des Klosters schwere Schäden erlitten habe. Bürgermeister Wolodymyr Klitschko bestätigte, dass die russischen Angriffe das Dach der Mariä‑Entschlafens‑Kathedrale, die mit vergoldeten Kuppeln das Stadtbild prägt, in Flammen setzten. Das Kloster, das auf den Hügeln am Fluss Dnipro thront, hat seine Ursprünge im 11.

Jahrhundert und beherbergt ein mittelalterliches Höhlensystem mit mumifizierten Reliquien von Geistlichen. Obwohl ein Teil der Anlage nach 2022 nicht mehr dem Moskauer Patriarchat zugeordnet wird, wird das Höhlensystem weiterhin von der ukrainisch‑orthodoxen Kirche genutzt





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