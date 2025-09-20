Russische Kampfjets verletzen estnischen Luftraum: NATO alarmiert

Nachdem russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen sind, alarmiert der Vorfall die NATO und wirft Fragen zur Abschreckung Russlands und der europäischen Luftverteidigung auf. Experten fordern entschiedenes Handeln.

Wenige Tage nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch knapp 20 russische Drohnen drangen am Freitag drei russische Kampfjets für mehrere Minuten in den nationalen Luftraum Estland s ein. Dieses baltische Land war in diesem Jahr bereits mehrfach mit Luftraumverletzung en konfrontiert, doch der Politologe Carlo Masala sieht in dem Vorfall einen „neuen Level“ der Provokation erreicht.

Laut Masala, von der Universität der Bundeswehr in München, der sich am Samstag im Ö1-Mittagsjournal äußerte, sollte die NATO eigentlich dafür sorgen, dass solche Ereignisse gar nicht erst stattfinden: „Die NATO muss sich überlegen, wie weit sie noch abschreckend auf Russland wirkt.“ Russland zeige keinen Respekt mehr vor der Abschreckung durch das westliche Militärbündnis und offenbare zudem die Probleme der NATO im Umgang mit Drohnen. In der Vergangenheit sei die Drohnenthematik innerhalb der NATO vernachlässigt worden. Es sei zwar möglich, diese abzuschießen, der damit verbundene Aufwand stehe jedoch in keinem Verhältnis zu den Kosten. Auch General Robert Brieger sieht im Westen dringenden Handlungsbedarf: „Auf Angriffe mit 700 Flugkörpern in einer Nacht wie auf die Ukraine ist Europa nicht vorbereitet“, sagte er am Freitagabend in der ZIB1. Die NATO müsse eine klare und starke Kommunikation etablieren, um zu signalisieren, dass derartige Vorfälle in Zukunft nicht länger toleriert würden, so der Sicherheitsexperte Masala. Dies betreffe beispielsweise auf rhetorischer Ebene die Delegation von Abschüssen, indem diese Zuständigkeit von politischen Entscheidungsträgern wie Verteidigungsministern oder Staats- und Regierungschefs auf untere Ebenen übertragen würde. Masala betonte: „Das kann abschreckend auf Russland wirken.“ Darüber hinaus fordert der Experte eine konsequentere Durchsetzung der Sanktionen. Nach wie vor bezieht die EU Öl aus Russland, die Diskussionen über eingefrorene russische Vermögenswerte laufen weiter, und es gibt bisher keine Sekundärsanktionen gegen Länder, in die EU-Exporte fließen, die dann wiederum nach Russland weitergeleitet werden. \Der Vorfall mit den russischen Drohnen im polnischen Luftraum hat Lücken in der Verteidigung offengelegt. In diesem Fall konnten Polen und die NATO die Gefahr abwehren. Generell besteht in Europa jedoch Nachholbedarf, so Robert Brieger, der österreichische General, der bis vor Kurzem der oberste Militär der EU war. Der deutsche Sicherheitsexperte Nico Lange forderte unterdessen den Abschuss russischer Flugzeuge und Drohnen. „Entweder schießen wir russische Flugzeuge und Drohnen ab, die unseren Luftraum verletzen, oder wir ergreifen andere Konsequenzen wie z. B. das Stornieren russischer Diplomatenvisa oder das Stoppen von Schiffen der Schattenflotte“, erklärte der Experte der Münchner Sicherheitskonferenz auf der Plattform X. Lange fügte hinzu: „Wir werden Putins Aggression gegen uns nicht durch Beratungen und anschließende Beratungen über die vorherigen Beratungen stoppen.“ Wie die NATO auf diese neuerliche Luftraumverletzung reagieren wird, ist noch unklar. Estland beantragte am Freitag Konsultationen gemäß Artikel 4 des NATO-Vertrags. Dies sind politische Beratungen, die militärische Folgen haben können. „Wir halten es für notwendig, uns mit unseren Verbündeten zu beraten, damit alle auf einem gemeinsamen Informationsstand sind und wir die nächsten gemeinsamen Schritte festlegen können“, so Estlands Regierungschef Kristen Michal. Die Beratungen sollen Anfang kommender Woche stattfinden, ein genauer Termin wurde bisher nicht genannt. Die russischen Kampfjets verbrachten insgesamt zwölf Minuten im estnischen Luftraum und wurden von F-35-Kampfjets der italienischen Luftstreitkräfte in die Region Kaliningrad eskortiert. Auch Schweden und Finnland ließen nach Angaben der NATO Luftwaffen aufsteigen. \Estland, Lettland und Litauen, die an Russland grenzen, verfügen über keine eigenen Kampfjets. Die NATO-Verbündeten sichern daher im Rotationsverfahren den baltischen Luftraum. „Eine solche Verletzung ist völlig inakzeptabel, und die Reaktion der NATO auf jede Provokation muss einheitlich und entschieden sein“, so Michal. „Das gesamte Bündnis nimmt diesen Vorfall ernst.“ Laut Angaben der estnischen Armee hatten die Flugzeuge keine Flugpläne übermittelt, ihre elektronischen Kennungen abgeschaltet und keinen Funkkontakt zur estnischen Flugsicherung aufgenommen. Russland bestritt die Luftraumverletzung: „Der Flug wurde unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumregeln durchgeführt, ohne die Grenzen anderer Staaten zu verletzen“, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Unabhängige Überprüfungen dieser Angaben sind nicht möglich. Die erneuten Luftraumverletzungen seien „besorgniserregend“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), die sich auf der Plattform X äußerte. Sie erklärte weiter: „Offensichtlich versucht Russland, die europäischen Infrastrukturen und Alarmketten zu testen. Das sind gezielte Provokationen, die auf das Schärfste zurückzuweisen sind.“ EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete den Vorfall als „äußerst gefährliche Provokation“





