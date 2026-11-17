Russische Militärjets drangen in den japanischen Luftraum bei Okinoshima ein. Regierungssprecher Kihara verurteilt die Souveränitätsverletzung scharf und notiert diplomatischen Protest.

Am Dienstagmorgen drangen mutmaßlich russische Militärflugzeuge in den Luftraum der Präfektur Okinawa im Südwesten Japan s ein. Dieser Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe der strategisch wichtigen Insel Okinoshima. Regierungssprecher Minoru Kihara bestätigte den Eindringling und erklärte, dass die Maschinen die Koreastraße passiert hatten.

Zunächst flogen die Flugzeuge zwischen der japanischen Insel Yonaguni und der Küste Taiwans hindurch. Anschließend änderten sie ihre Richtung und flogen in den offenen Pazifik. Japanische Kampfflugzeuge stiegen sofort auf, um die russischen Maschinen zu warnen und ihre Identität festzustellen.

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Souveränitätsverletzung und diplomatischer Protest

Minoru Kihara betonte die Schwere des Vorfalls für die japanische Regierung. Er bezeichnete die Verletzung des nationalen Luftraums als schwerwiegenden Akt gegen die Souveränität des Landes. Diese Handlung stelle eine direkte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar und sei völlig inakzeptabel. Tokio hat daraufhin über diplomatische Kanäle sehr scharfen Protest bei der russischen Regierung eingelegt.

Die Spannungen zwischen Tokio und Moskau hatten in den vorangegangenen Wochen deutlich zugenommen. Ein Auslöser war die Festnahme eines japanischen Journalisten in Russland wegen Spionagevorwürfe. Zudem hatte Moskau die Russland-Geschäftstätigkeit von Japan Tobacco unter staatliche Verwaltung gestellt.

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Einschätzung durch südkoreanische Armee

Auch Südkorea meldete am selben Dienstag einen Vorfall mit russischen Militärflugzeugen. Die südkoreanische Armee gab an, dass Maschinen in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone eingedrungen seien. Der Generalstab bestätigte, dass vorsorglich Kampfjets in die Luft geschickt wurden, um die Situation zu überwachen.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, befanden sich die russischen Maschinen kurzzeitig in der Luftverteidigungsidentifikationszone. Dies geschah in der frühen Morgendämmerung der Ortszeit. Allerdings verletzten die russischen Flugzeuge laut Angabe nicht den eigentlichen südkoreanischen Luftraum. Die Überwachungszone ist dabei größer als der staatliche Luftraum.

Reaktion Taiwans und APEC-Gipfel

In der Nähe von Taiwan wurden am Dienstagmorgen ebenfalls zwei russische Militärflugzeuge gesichtet. Das taiwanesische Verteidigungsministerium teilte auf X mit, dass die Maschinen aus nordöstlicher Richtung kamen. Sie verließen die Zone im Süden des Landes, nachdem die Lage überwacht und entsprechend reagiert worden war.

Solche Einflüge durch russische Maschinen sind in der taiwanesischen Zone sehr selten. Im Gegensatz dazu dringen beinahe täglich chinesische Militärflugzeuge in diese Zone ein. Die Identität der spezifischen russischen Maschinen und der genaue Hintergrund der Flüge blieb vorerst unklar.

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Konflikt im Vorfeld wichtiger Gipfeltreffen

Diese Vorfälle fanden einen Tag vor dem Beginn des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft statt. Das Treffen findet im südchinesischen Shenzhen statt. Die Spannungen im Raum sind vor diesem Hintergrund besonders hoch.

Am Rande dieses Treffens sollen Russlands Präsident Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping miteinander sprechen. Auch Vertreter aus Südkorea, Japan und Taiwan erwarten wichtige Gespräche. Die Luftraumverletzungen könnten diese diplomatischen Bemühungen beeinflussen.