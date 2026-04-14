Russische Drohnenangriffe treffen Frachtschiffe und Infrastruktur in der Region Odessa

Bei russischen Drohnenangriffen in der Region Odessa wurden zwei ausländische Frachtschiffe und Hafenanlagen beschädigt. Die Angriffe treffen kritische Infrastruktur und beeinträchtigen die Exportrouten der Ukraine.

Behörden beschädigt. Die Donau bildet im Süden der Ukraine die Grenze zu Rumänien. Im Zuge russischer Drohnenangriffe in der südwestukrainischen Region Odessa wurden laut offiziellen Angaben zwei ausländische Frachtschiffe beschädigt. Wie der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Olexij Kuleba am Dienstag mitteilte, wurde im Donau- Hafen der Stadt Ismajil ein Schiff, das unter der Flagge Panamas fährt, getroffen. Ein weiterer Frachter, der unter liberianischer Flagge unterwegs war, wurde nach Angaben der Behörden vor dem Schwarzmeer- Hafen Tschornomorsk beschädigt. Neben den Schiffen wurden auch Hafen anlagen in Ismajil von den Angriffen betroffen.

Kuleba schrieb, die Angriffe zielten erneut bewusst auf kritische Infrastruktur und Logistik in der Region Odessa. In der Umgebung von Ismajil wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region, Oleh Kiper, außerdem eine Autowerkstatt, mehrere Fahrzeuge und sechs Wohnhäuser beschädigt. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass ein 51-jähriger Mann ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die ukrainische Luftwaffe gab bekannt, dass Russland seit Montagabend vier Raketen und 129 Drohnen eingesetzt hat. Davon konnten die Luftabwehr eine Rakete und 114 Drohnen abfangen.

Der Hafen Ismajil, der sich am Unterlauf der Donau in der Nähe der Mündung befindet, ist für die Ukraine eine essenzielle Ausweichroute für den Export von Getreide. Dies gilt insbesondere seitdem Russland das Abkommen zur sicheren Verschiffung über das Schwarze Meer aufgekündigt hat. Ein weiterer Frachter, der unter liberianischer Flagge fuhr und sich auf dem Weg zum Schwarzmeer-Hafen Tschornomorsk befand, wurde von einer Drohne angegriffen, während er Getreide laden sollte. Die Behörden berichteten, dass ein Feuer ausbrach, das aber von der Besatzung rasch gelöscht werden konnte. Das Schiff war in der Lage, seine Fahrt fortzusetzen.

Russland greift wiederholt Exportrouten und Infrastruktur an, die für die ukrainische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Die jüngsten Angriffe unterstreichen die anhaltende Bedrohung der ukrainischen Wirtschaft und der Bemühungen um den Export von Waren, insbesondere Getreide, über alternative Routen. Die Beschädigung von Hafenanlagen und Schiffen hat direkte Auswirkungen auf die Logistik und die Fähigkeit der Ukraine, ihre Wirtschaft am Laufen zu halten.

Die gezielte Zerstörung kritischer Infrastruktur ist ein klares Zeichen der russischen Strategie, die ukrainische Wirtschaft zu destabilisieren und ihre Fähigkeit, mit der Welt Handel zu treiben, zu beeinträchtigen. Die Angriffe auf die Donau-Region und die Schwarzmeer-Häfen sind Teil dieser umfassenderen Strategie. Die Tatsache, dass Schiffe unter verschiedenen Flaggen angegriffen werden, unterstreicht die globale Tragweite der Konflikte und die potenziellen Auswirkungen auf den internationalen Handel und die Sicherheit der Schifffahrt.

Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft und die Frage nach weiteren Schutzmaßnahmen für die ukrainische Infrastruktur und die Schifffahrt werden zunehmend dringlicher. Die jüngsten Ereignisse verdeutlichen die Notwendigkeit, alternative Exportrouten zu sichern und die ukrainische Wirtschaft vor weiteren Angriffen zu schützen. Die Zerstörung von Wohnhäusern und zivilen Einrichtungen in der Nähe der angegriffenen Hafenanlagen unterstreicht zudem die Auswirkungen des Konflikts auf die Zivilbevölkerung und die Notwendigkeit humanitärer Hilfe und Unterstützung.





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russland Drohnenangriffe Odessa Ismajil Frachtschiffe Hafen Getreide Krieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Safety Car! So wurde Auer zum PechvogelWarum Motorsportler Lucas Auer mit dem Saisonstart zufrieden war. Wieso beim Sechsstundenrennen in Le Castellet noch mehr drinnen war. Plus: Countdown ...

Read more »

'Wurde nicht informiert' - 'Ohne Untersuchung' – ÖGK schreibt Kranken gesundÖGK Krankenstand: Mühlviertler nach Arbeitsunfall ohne Untersuchung gesundgeschrieben. Verunsicherung und späte Klärung sorgen für Aufsehen.

Read more »

Wein-Botschafterin in NÖ - 'Eine große Ehre' – die neue Weinkönigin heißt MarieWeinkönigin Niederösterreich: Marie Huber ist neue Wein-Botschafterin. Tradition, Handwerk und Weinbau prägen die Region und ihre Kultur.

Read more »

Sabotage bei Stromversorgung der TAL-Pipeline: Wie sicher ist Österreichs Energie-Infrastruktur?Ende März war die wichtigste Versorgungsleitung für Erdöl in Mitteleuropa für drei Tage unterbrochen. Das betraf auch die Österreich und die OMV.

Read more »

Ohne vietnamesische Helfer: Landwirtschaft in OÖ würde stillstehenEin oberösterreichischer Landwirt erklärt, warum Erntehelfer aus Vietnam unverzichtbar für seinen Betrieb geworden sind und wie die Abhängigkeit der heimischen Landwirtschaft von ausländischen Arbeitskräften verdeutlicht wird.

Read more »

Vance über Orbán: „Wussten genau, dass Viktor die Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren würde“Den Budapest-Besuch im Vorfeld der Parlamentswahl in Ungarn erklärt US-Vizepräsident J.D. Vance mit Solidarität mit Verbündeten: „Wir sind nicht hingefahren, weil wir erwartet haben, dass Viktor...

Read more »